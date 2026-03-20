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南海再掀波 菲律賓：大陸軍艦以射控雷達鎖定菲艦

中央社／ 馬尼拉20日專電

菲律賓海軍指控己方軍艦日前在南海遭中國軍艦啟動射控雷達瞄準，形容這是「令人警戒且具挑釁性」的行為。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）今天發布聲明證實，菲律賓海軍飛彈巡防艦馬爾瓦號（BRP Miguel Malvar）3月7日航經仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域時，遭舷號622的中國軍艦啟動射控雷達瞄準。

崔尼代說，馬爾瓦號隨即依海上標準作業程序發出無線電警告，要求中國軍艦停止此種「不專業且危險」的行為，對方隨後收起射控雷達，顯示其已回應警告並停止該項行動。

他補充，儘管情勢未進一步升高，事件凸顯各國在海上行動時須保持克制與專業的重要性。

崔尼代強調，馬爾瓦號當時正遵循國際法，在菲律賓專屬經濟海域行使自由航行權，中方此舉「令人警戒且具挑釁性」（alarming and provocative），增加不必要風險，並可能在海上造成誤判與誤解。

聲明最後說，菲律賓將堅定維護在南海的主權、主權權利與管轄權，同時提倡以和平且基於法治的方式解決爭端。

菲律賓海軍防衛司令部（NDC）昨晚即曾在社群媒體發文，揭露此事件，但今天稍早刪除貼文。

菲律賓政府援引聯合國海洋法公約，把從領海基線向西延伸出去200海里專屬經濟海域稱為「西菲律賓海」，與中國依歷史性權利主張擁有的南海海域重疊，雙方長年衝突不斷。

菲方不時指控中國船艦騷擾菲律賓公務船、公務飛機以及漁民，包括船艦衝撞、噴射水柱、照射軍用級雷射，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈等。

南海 菲律賓 軍艦

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