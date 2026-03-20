快訊

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

川普當著高市開珍珠港玩笑 東大教授警告：下一步恐連原子彈都敢說

聽新聞
0:00 / 0:00

澳總理出席開齋節禮拜 民眾噓聲抗議其加薩戰爭立場

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯今天至全國最大清真寺參加開齋節禮拜時，遭到抗議民眾質問並報以噓聲，對他在盟邦以色列進攻加薩走廊議題上的立場表達不滿。

路透社報導，自加薩戰爭爆發以來，澳洲中左派政府審慎維持平衡，既對巴勒斯坦人表達關切並多次呼籲停火，同時也支持以色列自衛權，引發澳洲穆斯林和猶太社群部分人士不滿。

現場影像顯示，艾班尼斯（Anthony Albanese）與澳洲內政部長柏克（Tony Burke）抵達雪梨西區拉肯巴清真寺（Lakemba Mosque），與穆斯林民眾一同參與慶祝齋戒月（Ramadan）結束的儀式時，活動遭抗議者打斷。

示威者發出噓聲，要求艾班尼斯和柏克「出去」，並稱他們是「種族滅絕支持者」。抗議人士指控，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年襲擊以色列後，以軍在加薩走廊（Gaza Strip）殺害許多巴勒斯坦人。

其中一位主辦人勸說群眾：「親愛的兄弟姐妹，請稍微冷靜下來。今天是開齋節，是充滿喜悅的日子。」此人呼籲大家坐下並停止拍攝衝突場面。

現場可見一名保全將起鬨者壓制在地，隨後把他帶離現場。

艾班尼斯和柏克離開時，有抗議者尾隨並高喊：「你們真丟臉！」

儘管出現這段插曲，艾班尼斯稍後表示，這場在清真寺舉行的活動「非常正面」。

他補充道，有些不滿情緒來自政府本月依法將伊斯蘭組織「解放黨」（Hizb Ut-Tahrir）列為被禁止的仇恨團體。當局援引的法律，是因應雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年12月14日的致命大規模槍擊案所制定。

哈瑪斯 穆斯林 艾班尼斯 澳洲 以色列 加薩

延伸閱讀

伊朗首度處決示威者 19歲摔角國手被公開絞刑

中東戰爭第20天》川普要以軍停襲伊朗能源 最新發展一次看

中東戰火現轉機！以色列承諾不動伊朗能源設施 停火呼聲再起

伊朗涉抗議活動處決三人 包括19歲摔跤手

相關新聞

川普當著高市開珍珠港玩笑 東大教授警告：下一步恐連原子彈都敢說

美國總統川普19日在白宮會晤日本首相高市早苗。有日本記者問及美國對伊朗動武前未提前告知日本在內的盟友，川普表示「想要奇襲」，並在高市坐在一旁的情況下開玩笑說，沒有人比日本更懂奇襲，「你們當年為什麼沒有告訴我珍珠港？」這段插曲20日成為日本輿論焦點。

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

高市訪白宮重申「開放與中對話」 川普承諾向習近平轉達

日本首相高市早苗19日針對中日關係表示，日本持續開放與中國對話，並表示，希望美中關係的發展會有利於地區的安全，並確保全球供應鏈的安全；美國總統川普則承諾說，他與中國國家主席習近平見面時，會轉述日方的訊息。

川普提珍珠港比喻奇襲伊朗「沒人比日本懂」 高市尷尬瞪眼

美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)，但在行動前未提前告知包括日本在內的美國盟友，有日本媒體19日向美國總統川普詢問說美方的考量，川普表示，美國不希望在行動前釋出太多訊號，美國沒有提前告知任何盟友，因為希望達到奇襲的效果。

伊朗首度處決示威者 19歲摔角國手被公開絞刑

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，伊朗19日處決今年1月參與示威的三名男子，並施以公開絞刑，其中一人上周剛滿19歲，是伊朗國家摔角隊選手。

俄指中東戰事可能迫使基輔讓步 匈牙利阻援烏900億歐元貸款

俄羅斯權力中樞克里姆林宮19日表示，在伊朗戰爭爆發後，由華府、莫斯科及基輔推動的結束烏克蘭戰爭談判「已因當前情勢暫停」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。