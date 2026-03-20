川普白宮會高市 承諾維護台海和平穩定、反對片面改變現狀

美國總統川普和日本首相高市早苗今天舉行會談。白宮指出，兩位領袖「承諾維護台灣海峽的和平與穩定」、「反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式」。

川普今天在白宮和高市會面，就加強美日同盟、提升經濟安全，以及強化嚇阻力，以推進自由開放的印太地區等面向宣布多項新倡議。

共同社報導，在據報部分美國軍事資產從亞洲調往中東的此刻，面對著日益強勢的中國，高市也提醒川普，印太地區安全形勢依然嚴峻。

根據白宮事實清單，兩位領袖「承諾維護台灣海峽的和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環」，並且「反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式」，但未明指中國。

這是高市自從去年10月上任以來首次訪問美國，主要目標在於加強與川普的個人互信，在中國影響力升高之際，再次確認美方對印太地區安全的承諾。

在川高會舉行之際，日本國內愈發擔憂，若美國和以色列對伊朗的戰事拖長，美國在政策和軍事資產上的重心恐怕會從印太轉向中東，此一態勢發展對中國有利。

據報導，美軍近期已開始將的黎波里號兩棲突擊艦（USS Tripoli）以及逾2000名陸戰隊員從日本西南部和南部的基地調往中東。