美國修訂對俄石油制裁豁免 禁運往古巴與北韓

美國今天修訂對已在海上航行的俄羅斯油輪提供的制裁豁免措施，稱運往古巴與北韓的石油運輸仍受限制。

法新社報導，根據修訂後的通用許可證，華府持續允許截至3月12日在海上航行的俄羅斯油輪出售石油，但明確禁止與敵對國家古巴和北韓進行這類交易。

最初的命令僅將涉及伊朗的交易列為例外。今天的命令擴大例外範圍，也涵蓋烏克蘭部分遭俄羅斯占領的地區。

由於美國與以色列聯手空襲伊朗，導致中東地區陷入戰爭，國際能源價格飆漲，美國於3月12日暫時允許銷售在海上的俄羅斯石油。此舉象徵暫時鬆綁對俄羅斯的制裁。俄羅斯是因全面入侵烏克蘭而遭制裁。

美國財政部發布的許可證，授權交付與銷售在美東時間3月12日凌晨12時01分前裝載到船上的俄羅斯原油與石油產品，直到4月11日凌晨12時01分為止。

在美國修改針對俄羅斯的制裁豁免之際，海上追蹤機構指出，一艘載運俄羅斯柴油的油輪採取欺瞞方式航行，預計將在「幾天後」抵達古巴。

海事情報公司Windward在網路上表示：「如果這艘油輪抵達，這將是自1月初以來，首度獲證實有精煉石油產品運抵古巴。」

海事分析公司Kpler昨天表示，第2艘船隻、受制裁的俄羅斯油輪阿納托利．科洛德金號（AnatolyKolodkin），也載運73萬桶原油駛往古巴。