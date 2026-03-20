金正恩又曬女兒 13歲金主愛駕駛新型主力戰車載父親

北韓國家領導人金正恩19日視察步兵與裝甲兵聯合作戰演習，並要求加快完成備戰。近期頻繁現身的金正恩之女金主愛也隨行觀摩，甚至開戰車載著父親。

韓聯社20日轉述朝中社報導，金正恩前往北韓人民軍首都防禦軍團直屬的平壤第60訓練基地，現場觀摩裝步聯合攻擊戰術演習。此次演習實施多項測試，以檢驗新型主力戰車的「主動防護系統」，成功攔截反戰車飛彈與無人機，命中率達100%。

路透報導指出，據信約13歲的金主愛駕駛戰車，父親金正恩坐在她後面。分析人士認為，金主愛可能正接受訓練，以接替父親的位置。照片可見她神情專注地從駕駛員艙口向外張望，頭髮隨風飄揚；金正恩笑著倚靠在砲塔上。另有三名身穿軍裝的軍官陪同。

朝中社指出，所謂「主動防護系統」，即具備自動識別與攔截能力的防護機制。此外，各型無人攻擊機在演習展開後，依據即時偵察資訊，打擊藍軍指揮部與反裝甲火力陣地。

金正恩表示，陸軍將全面換裝新型戰車，裝甲部隊將朝更新、更優方向發展，並要求各級部隊抓緊落實相關任務，全力推進備戰完成。報導同時指出，北韓國防相努光鐵、人民軍總參謀長李永吉、人民軍總政治局長金成基，以及朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金正植與人民軍主要指揮員均到場。