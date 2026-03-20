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川普：訪陸日程已重新安排將延後一個半月 暗示五月中旬成行

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國總統川普周四在白宮與到訪的日本首相高市早苗會晤。 取自白宮網站
美國總統川普周四在白宮與到訪的日本首相高市早苗會晤。 取自白宮網站

美國總統川普周四在白宮與到訪的日本首相高市早苗會晤，在談及亞太外交戰略時表示，他原定於3月底的訪華行程，受美、以對伊朗開戰影響，將延後約一個半月。按其最新說法，媒體估算會在5月中旬訪問中國。

彭博社報導，川普表示，他推遲的赴華與國家主席習近平峰會之行已經「重新安排」，並暗示峰會將於5月中旬舉行。但報導稱，川普並沒有給出具體的訪問日期。

川普原對外聲稱，他定於3月31日至4月2日訪問北京，與大陸國家主席習近平會晤。但2月28日美國與以色列對伊朗發動大規模軍事行動後，中東戰火升高，川普及白宮日前宣布已向中國方面提出延後。川普並曾表示，他將在五至六周後訪華。按當時說法，訪陸時間將落在在4月底到五月初。

但在與高市會談前兩人共同接受媒體提問時，川普又說訪陸時間已「重新安排」，將延遲一個半月。按此最新說法，訪陸時間將延到五月中旬。川普表示，「相信屆時會有一次很棒的行程」。而他將在見到習近平主席時為日本說些好話（speaking Japan's praises）。

高市則在談到與中國關係時表示，日本維持一貫地對與中國的對話持開放態度，並一直以冷靜的態度處理與中國的關係。

伊朗 高市 以色列

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