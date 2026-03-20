BTS光化門演唱會21日登場 政府嚴陣以待引民怨

韓國天團防彈少年團（BTS）明天將在光化門舉辦「BTS回歸演唱會ARIRANG」，為了因應預估約26萬人的密集人潮，首爾市政府、警方嚴陣以待，將動員約6700名警察管控安全；不過也有市民表達各項管制措施帶來不便。

BTS將在21日晚間8時（韓國時間）於光化門進行1小時演出。根據韓聯社報導，在BTS回歸演出前一天，光化門廣場一帶已經準備了「要塞般」的警備體系。警方預估，以舞台為中心至崇禮門一帶將聚集約26萬人，為自2002年世界盃街頭應援（約20萬至25萬人）以來最大規模。

演出當天將動員約6700名警察，包括72個機動部隊與35個刑警小組，以進行人潮安全管理與反恐應對。另有約8200名安全管理人員，包括市政府、各區消防單位約3400人，以及主辦方約4800人，同時投入102輛消防車。

為了管控安全，市政府也祭出多項措施，包括警方將光化門一帶視為「虛擬體育場」，設置「人潮管理線」，僅允許觀眾從指定出入口進出。31個出入口將於演出當天上午7時起設置金屬探測器，防止危險物品帶入，並在入口內側部署特攻隊與機動隊。

另外，為了防止民眾到周邊大樓屋頂觀看演唱會等「鑽漏洞」行為，演出當天也將管制周邊31棟建築，以全面阻止透過建築出入口繞道入場或上屋頂觀看。當天舉行婚禮、難以全面關閉的場地，則將使用手持掃描器對賓客進行額外安檢。

為防範恐攻風險，自今天凌晨5時到22日凌晨1時，首爾市內17個地鐵站的置物櫃也將暫時關閉。

交通管制部分，世宗大路光化門至市廳路段將自今天晚上9時起至22日清晨6時止，連續33小時禁止車輛通行。地鐵方面，光化門站、市廳站、景福宮站將關閉車站並不停站通過，自明天上午5時起開始關閉部分出入口，至下午2至3時左右全面關閉並改為不停站通過。

活動當天，光化門站中央公車專用道站將不停靠；活動場地周邊1公里內的58處首爾共享單車租借站及692個停車架將暫停營運，自今天起陸續關閉，至22日上午9時恢復。

●BTS演出帶來龐大觀光效益 但也引起眾多民怨

在BTS光化門演出前，來自世界各地的ARMY（BTS粉絲）湧入韓國，韓國法務部出入境與外國人政策本部今天表示，今年3月1日至18日入境外國人（不含機組員）共109萬9700人，與去年同期的82萬8500人相比，增加了32.7%。

BTS演唱會為首爾帶來龐大觀光收入，不過各項限制措施也引起民怨，質疑為何要勞師動眾，尤其光化門附近是商辦大樓聚集地。韓聯社報導，雖然演唱會在週六舉行，但仍有許多上班族須加班，通勤時間預料將有許多不便。有公司突然通知員工，必須以特休假在今天下半天或是明天請假，引起極大反彈。

另外，光化門附近本來就是許多集會遊行會選擇的地點，為了因應明天BTS演唱會，警方也限制了演出場地一帶的集會活動，在協調下陸續更換地點。外界憂慮，警方對集會的限制範圍過於廣泛，可能侵害民主社會的基本權利。