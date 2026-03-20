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川普高市宣布日本第二波對美投資730 億美元 鎖定核能天然氣發電

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普19日在白宮設宴款待來訪的日本首相高市早苗，並一同發表談話。歐新社
川普19日在白宮設宴款待來訪的日本首相高市早苗，並一同發表談話。歐新社

美國總統川普和日本首相高市早苗周四宣布總金額730億美元的投資計畫，這是兩國依據貿易協定所設投資基金催生下的第二波合作成果。

據白宮公布的事實清單，兩國領導人周四在白宮表示，GE Vernova和日立將在田納西州和阿拉巴馬州建造 BWRX-300 小型模組化核反應爐，成本高達 400 億美元。此外，日本也將針對賓州和德州的天然氣發電廠投資高達 330 億美元。

白宮官員透露，這些計畫旨在穩定電價，並鞏固美國在全球技術競爭中的領導地位。官員提到全球科技巨人競相建造極度耗電的資料中心，推動人工智慧（AI）發展。

這項核電合作協議，是美日兩國在貿易協定下達成 5,500 億美元基金合作後的又一成果。兩國上個月已宣布首批三項總額達 360 億美元的建案，包括美國石油出口碼頭、天然氣發電廠以及人造鑽石製造廠。

美日兩國周四也簽署了一項協議，將加速推動深海關鍵礦物的合作，包括日本南鳥島附近的稀土泥礦。雙方並同意一項增加關鍵礦物產量和多樣性的計畫，其中包括一項設有保價機制或其他補助措施的貿易合作。

川普和高市也承諾，將在科學技術、太空、國防及區域安全領域持續合作。

對日本而言，這項貿易協定鞏固了美日關係，確保更優惠的汽車出口關稅稅率，並營造直接投資的便捷管道。這也有助平息先前日企收購美國鋼鐵（US Steel）過程中所引發的疑慮，此收購案後來獲得川普批准。

對美國而言，川普正設法將這些高額投資協議，形塑為美國工業復興的象徵，也藉此證明其急進的關稅政策確有成效。

官員指出，被稱為 SMR 的小型模組化反應爐，能按需求供電，有助於推動美國工業成長。至於反應爐何時能投入運轉等具體細節，目前尚不明確。

川普政府和核能業者都有意加速開發這些反應爐，但多數設計仍需經過法規核准。目前美國電網尚未納入任何SMR。

天然氣 對美投資 貿易協定

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