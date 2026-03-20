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加拿大學者：加中關係回穩 不應干擾與台灣實質關係

中央社／ 記者楊堯茹台北20日電

加拿大智庫學者納吉布拉接受中央社專訪表示，加拿大與中國關係回穩，不應該干擾加拿大與台灣的關係，因為「這不是二選一」；加台應加深經貿、科技、能源等領域合作，創造對政治決策有利的環境。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）推進與中國的新型戰略夥伴關係，被認為兩國關係回溫。加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）研究副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）19日接受中央社專訪時表示，卡尼確實在試圖多元化夥伴關係，同時穩定、改善與中國、印度等國的關係。

納吉布拉說，就她理解，加拿大與中國關係的校準（recalibration），不應該干擾加拿大與台灣的關係。加拿大與中國的穩定關係，就像澳洲、歐盟、韓國等與中國的關係。

被問及如何在中國和台灣之間取得平衡，納吉布拉指出，就像東南亞不會在美國和中國之間做選擇，加拿大致力強化戰略自主性，這不是「二選一」，儘管加拿大奉行一中政策，但與台灣仍有強健的經貿、科技、文化關係；加拿大的自由不應受到美國、中國等強權影響。

納吉布拉說，加拿大曾經歷中國經濟脅迫、外交危機，清楚中國作風，這次謹慎地「把罩子放亮」，在人工智慧、國防安全夥伴關係上的合作劃清界線，這些合作必須基於信任和價值。

台灣與加拿大的關係近年在加拿大印太戰略的加持下穩定發展，陸續簽署「台加投資促進及保障協議」（FIPA）、暗船偵知系統瞭解備忘錄等雙邊合作。

納吉布拉說，加台關係強健且長久，在機構層級、政府層級的合作持續深化；加台經濟具有互補性，台灣受惠於加拿大的資源和研發能力，而在能源、人工智慧、量子技術，加拿大受惠於台灣的製造能力。「在新的時刻，彼此往來需要更穩重」。

至於如何加速台加貿易協議簽署，納吉布拉認為，加拿大和其他國家一樣正尋求建立經濟韌性的途徑，而台灣是可信賴的夥伴，應持續深化在經貿、高科技、文教的合作交流，尤其是能源安全，加拿大已開放出口液態天然氣到亞洲。

納吉布拉說，台加貿易協議簽署與否是政治決策，但從民間角度來看，「雙邊經貿往來對經濟安全有實質助益，也能進而創造對政治決策有利的環境」。

納吉布拉這次來台參與「台加印太區域安全對話」（Indo Pacific Security Dialogue）閉門會議。她說，這是1.5軌外交的雙邊對談，也是第二次舉行此會議，確保雙方特定領域合作；「畢竟現在只說彼此價值一致已不足夠」，而是要找出能讓合作落實的領域，並形成綜效。

一中政策 人工智慧 中央社

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