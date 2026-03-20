川普當高市面提珍珠港！場面尷尬 還稱要替日向習近平說好話

儘管美國總統川普表示，日本「響應」他馳援中東的號召，但雙方在軍事參與與決策溝通上分歧明顯，他還當著日本首相高市早苗的面，猝不及防提起珍珠港事變，引發尷尬。

川普周四在白宮會晤高市時強調：「我們不需要日本或其他任何人的幫助，但我認為他們挺身而出是合適的。」他說：「我們在各方面都獲得日本極大的支持，也與日本有極好的關係。」

當記者詢問美國為何未在對伊朗發動打擊前通知日本與歐洲盟友時，現場氣氛一度緊繃。川普回應：「我們沒有通知任何人，我們要奇襲。」隨後話鋒一轉說：「有誰比日本更了解奇襲？你們奇襲珍珠港怎麼沒通知我？」他發出笑聲。

高市未接話，僅緊抿嘴唇，轉頭看向坐在不遠處的幕僚。事後，一名日本外務省官員表示，珍珠港議題並未在閉門會談中出現，坦言此行雖預期川普可能有出人意料之舉，但此言仍屬意外。

此次訪問對日本而言本就充滿挑戰。日本國內普遍反戰，且憲法對參與武裝衝突設有嚴格限制。高市會後表示，受憲法限制，難以直接參與荷莫茲海峽軍事行動，但承諾擴大自美國進口石油，並加強飛彈技術合作。她同時譴責伊朗攻擊區域能源設施與實質封鎖海峽，強調不應允許伊朗擁有核武。

儘管氣氛緊繃，雙方仍推進經貿合作，敲定核能與天然氣發電等多項投資案，總額達數百億美元，並持續深化供應鏈與國防合作。

除了伊朗議題，中國因素也貫穿會談。川普被問到中日關係時表示，原訂本月底的訪中行程已延後，他稱等見到中國國家主席習近平時，將「為日本說好話」。