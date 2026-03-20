川普稱日本「與北約不同」 盼在伊朗局勢更積極行動

日本首相高市早苗訪問美國，於白宮與美國總統川普舉行會談。川普表示，高市是「非常受歡迎且有力的女性」，很歡迎這位「在選舉中取得壓倒性勝利的特別人物」；對於日本在伊朗局勢的態度，川普則說「日本看來正準備採取進一步行動，與北約不同。」

NHK、日本經濟新聞報導，兩人會談前30分鐘對媒體公開。日本方面有外務大臣茂木敏充、經濟產業大臣赤澤亮正、官房副長官尾崎正直、駐美大使山田重夫，以及國家安全保障局長市川惠一等人共同出席。

會談歷時約1個半小時。高市在會談開場表示，「目前包括中東局勢在內，全球安全保障環境處於極為嚴峻的狀態，世界經濟也正受到相當大的影響。不過，我認為能為世界帶來和平與繁榮的人只有唐納（川普）。我已經準備好向各國呼籲並全力支持，今天就是為了傳達這一點而來。」

她並指出，「今天希望能討論讓日本與美國共同變得更加強大與富裕。我也帶來了讓全球能源市場穩定下來的提案。」

川普則就荷莫茲海峽安全問題表示，「我們預計會就此進行討論。日本一直給予了大量支持。從近期訊息來看，日本正準備採取更進一步行動，這與北大西洋公約組織（NATO）不同。」

川普並提到，「聽說日本超過90%的石油是經由荷莫茲海峽取得」，並表示這是「日本強化支援海峽穩定的一大理由」。他還說，「老實說，日本、中國以及歐洲的一些國家，都是透過荷莫茲海峽取得大量原油。我們幾乎沒有進口，不到1%。只是出於善意在做這件事。我們是在為其他人守護這條海峽。」

對於記者詢問，為何在對伊朗的軍事行動前沒有通知盟國，川普表示，「我們進行了非常猛烈的攻擊，但為了發動奇襲，沒有告訴任何人。」

他還說，「應該沒有比日本更了解奇襲的國家了吧，當初怎麼沒有告訴我們珍珠港的事？」他進一步指出，「正因為我們發動了奇襲，在（軍事作戰開始後的）最初兩天，就出乎預料地摧毀了約50％的目標。如果事先說了，那就不算是奇襲了。」

對於記者詢問，在伊朗局勢中期待日本採取何種具體行動，川普表示，「我期待日本採取更進一步的行動，因為我們也在為日本做出更進一步的努力。日本有4萬5000名美軍駐留，並投入了大量資金。既然建立了這樣的關係，他們（日本）採取更進一步的行動並不令人意外。」根據美國國防部官員，目前駐留日本的美軍人數約為5萬人。