川普要求護航荷莫茲 高市當面說明「受憲法限制」珍珠港玩笑未接球

日本首相高市早苗19日訪問華府期間，試圖向美國總統川普說明，日本因為由美國起草的憲法限制，無法加入對伊朗的戰爭；同時也未受川普稍早拿二戰日軍偷襲珍珠港開玩笑影響，並展開一連串親善攻勢。

衛報引述隨行記者報導，日本首相高市早苗會後被問及，川普是否曾私下要求她派遣海上自衛隊艦艇，協助重新開放荷莫茲海峽。對此，高市表示，她已向川普說明，日本向海外部署自衛隊的能力，仍受到二戰後由美國為日本制定的憲法所限制。

她說：「雖然這段對話性質敏感，但雙方一致認為，確保荷莫茲海峽安全至關重要。然而，在日本法律的範圍內，有些行動可以採取、有些則不行，因此我已就此作出詳細說明。」

日本法律確實允許派遣海上自衛隊艦艇執行執法性質任務，例如2009年曾參與的索馬利亞外海反海盜行動，但仍禁止首相命令相關艦艇投入作戰；而高市至今也未說明，日本是否認為美國對伊朗的攻擊符合國際法。

美國對伊朗開戰前未提前告知包括日本在內的盟友，日本記者19日問及此事時，川普表示不希望在行動前釋出太多訊號，因此未通知任何盟友，以達奇襲效果。他還開玩笑說，沒有人比日本更懂奇襲，「你們怎麼沒有跟我說珍珠港？」高市當晚在白宮國宴廳發言時未受影響，反而感謝川普設宴款待，直稱這是一場「美麗的晚宴」。

此外，高市也提前祝賀川普即將滿20歲的小兒子巴倫生日快樂。她表示：「我聽說他已經成長得很出色，而且相當帥氣。」並以日語流行語「イケメン」形容。現場響起掌聲，她接著說：「我想他毫無疑問是遺傳自父母。」

為迎合川普的興趣，高市也提到8月的印第賽車系列賽（IndyCar）。川普已簽署行政命令，將在華府街頭舉辦該賽事，作為美國建國250周年慶祝活動的一部分。

高市微笑表示：「這場賽事將讓雪佛蘭與本田引擎的轟鳴聲響徹國家廣場。」她還打趣說，本想親自再送更多櫻花樹給總統，但因活體植物檢疫嚴格而無法成行。川普稍早提到，日本今年已贈送美國250棵櫻花樹，紀念這一重要里程碑。

高市在當晚致詞尾聲表示，她與川普是「最好的朋友」，並以英語說：「日本回來了。」川普則稱讚高市贏得選戰，形容那是「史上最高得票」，並指自己曾為她背書。