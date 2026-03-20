快訊

歷史性的一刻！TWICE官方首度為了子瑜標註「TAIWAN」

91歲社長退休前確診失智症 堅持一生活態度「30年幾乎沒惡化」

科技領袖別讓AI嚇大家！黃仁勳罕見談台海：美應展現克制、勿挑釁中國

聽新聞
0:00 / 0:00

川普要求護航荷莫茲 高市當面說明「受憲法限制」珍珠港玩笑未接球

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗19日在白宮國宴廳與美國總統川普共進晚餐，並發表談話。美聯社
日本首相高市早苗19日在白宮國宴廳與美國總統川普共進晚餐，並發表談話。美聯社

日本首相高市早苗19日訪問華府期間，試圖向美國總統川普說明，日本因為由美國起草的憲法限制，無法加入對伊朗的戰爭；同時也未受川普稍早拿二戰日軍偷襲珍珠港開玩笑影響，並展開一連串親善攻勢。

衛報引述隨行記者報導，日本首相高市早苗會後被問及，川普是否曾私下要求她派遣海上自衛隊艦艇，協助重新開放荷莫茲海峽。對此，高市表示，她已向川普說明，日本向海外部署自衛隊的能力，仍受到二戰後由美國為日本制定的憲法所限制。

她說：「雖然這段對話性質敏感，但雙方一致認為，確保荷莫茲海峽安全至關重要。然而，在日本法律的範圍內，有些行動可以採取、有些則不行，因此我已就此作出詳細說明。」

日本法律確實允許派遣海上自衛隊艦艇執行執法性質任務，例如2009年曾參與的索馬利亞外海反海盜行動，但仍禁止首相命令相關艦艇投入作戰；而高市至今也未說明，日本是否認為美國對伊朗的攻擊符合國際法。

美國對伊朗開戰前未提前告知包括日本在內的盟友，日本記者19日問及此事時，川普表示不希望在行動前釋出太多訊號，因此未通知任何盟友，以達奇襲效果。他還開玩笑說，沒有人比日本更懂奇襲，「你們怎麼沒有跟我說珍珠港？」高市當晚在白宮國宴廳發言時未受影響，反而感謝川普設宴款待，直稱這是一場「美麗的晚宴」。

此外，高市也提前祝賀川普即將滿20歲的小兒子巴倫生日快樂。她表示：「我聽說他已經成長得很出色，而且相當帥氣。」並以日語流行語「イケメン」形容。現場響起掌聲，她接著說：「我想他毫無疑問是遺傳自父母。」

為迎合川普的興趣，高市也提到8月的印第賽車系列賽（IndyCar）。川普已簽署行政命令，將在華府街頭舉辦該賽事，作為美國建國250周年慶祝活動的一部分。

高市微笑表示：「這場賽事將讓雪佛蘭與本田引擎的轟鳴聲響徹國家廣場。」她還打趣說，本想親自再送更多櫻花樹給總統，但因活體植物檢疫嚴格而無法成行。川普稍早提到，日本今年已贈送美國250棵櫻花樹，紀念這一重要里程碑。

高市在當晚致詞尾聲表示，她與川普是「最好的朋友」，並以英語說：「日本回來了。」川普則稱讚高市贏得選戰，形容那是「史上最高得票」，並指自己曾為她背書。

華府 日軍 伊朗

延伸閱讀

自衛隊是否護航荷莫茲 高市：已向川普說明法律規範

美國攻伊朗未提前告知盟友 川普：日本也沒有跟我說珍珠港

高市訪美會晤川普互誇彼此 會談聚焦能源、經濟安全

川普白宮會晤高市：日本在伊朗議題上挺身而出

相關新聞

川普要求護航荷莫茲 高市當面說明「受憲法限制」珍珠港玩笑未接球

日本首相高市早苗19日訪問華府期間，試圖向美國總統川普說明，日本因為由美國起草的憲法限制，無法加入對伊朗的戰爭；同時也未受川普稍早拿二戰日軍偷襲珍珠港開玩笑影響，並展開一連串親善攻勢。

川普當高市面提珍珠港！場面尷尬 還稱要替日向習近平說好話

儘管美國總統川普表示，日本「響應」他馳援中東的號召，但雙方在軍事參與與決策溝通上分歧明顯，他還當著日本首相高市早苗的面，猝不及防提起珍珠港事變，引發尷尬。

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

告贏東電的「反核和尚」：守護家園的福島楢葉町寶鏡寺早川篤雄故事

已故的福島縣楢葉町寶鏡寺住持早川篤雄，是福島第一核電廠事故後第一個控告東京電力公司的避難者，他也曾在1975年發起訴訟，希望能擋下福島第二核電廠興建案。

【即時短評】透視川普珍珠港玩笑話背後的戰略意涵

美國總統川普在白宮與日本首相高市早苗會面時，以珍珠港事件開玩笑，表面看似即興發言，實際卻點出了當前美國戰時決策的新思維。他以「為了突襲效果，因此未事前通知盟友」作為解釋，等同公開承認，美國在對伊朗的軍事行動中，刻意將盟友排除在決策之外。

筑波大學校長遭諷如普亭 未來日皇打破升學路錯了嗎？

日本皇位第二順位繼承人悠仁親王去年跌破眾人眼鏡，進入筑波大學就讀，是近代唯一沒有念學習院大學的男性皇室成員，顯示秋篠宮對下一代教育的獨立判斷。但有專家指出，如今筑波校園的風風雨雨，與該校沒有長年安排皇族學習的經驗有關。筑波大學發生什麼事，讓校長永田恭介被稱為「筑波的普亭」。秋篠宮捨棄傳統走自己的路，做錯了嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。