義大利政壇大老波希辭世享壽84歲 總理總統致哀

義大利民粹派政治人物波希（Umberto Bossi）今天與世長辭，享壽84歲。波希曾創立反移民的政黨北方聯盟（NorthernLeague），積極推動富裕的北部地區獨立。

綜合法新社和路透社報導，義大利右翼大老紛紛向這位資深議員致哀。波希是前總理貝魯斯柯尼（SilvioBerlusconi）的友人，成功將他的地方主義小黨壯大為政府中具有影響力的角色，但晚年健康問題和貪汙醜聞纏身。他和家人被控挪用黨產。

義大利極右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，「波希懷抱政治熱忱，為義大利史上一個重要階段的代表」，對義大利中間偏右陣營有重大貢獻。

總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在聲明中形容他是「充滿熱情的政治領袖，也是真誠的民主人士」。

根據義大利媒體報導，波希在義大利北部瓦利斯（Varese）病逝，曾短暫進入加護病房。

波希以煽動性言論聞名，1980年代晚期創立分離主義政黨北方聯盟，政治生涯大多在抨擊「竊賊羅馬」（Roma Ladrona）的腐敗行徑。他後來成為國會任職時間最長的議員之一，在兩院服務約30年。

對於往往狂熱的支持者而言，波希是無畏捍衛北義權益的守護者；但在批評者眼中，他則是言語粗俗、煽動群眾的種族主義者。