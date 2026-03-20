美威脅格陵蘭北約內部分歧 媒體：丹麥改變結盟策略

丹麥廣播公司報導，在今年1月美國對格陵蘭威脅最急迫時，曾派兵駐紮格陵蘭並做好最壞的準備，面對美國威脅，丹麥也轉向歐洲國家尋求政治與武力支援，專家表示，北約形同進入加護病房，丹麥改變結盟策略。

美國是丹麥長久以來堅定的軍事與政治盟友，但川普2025年上任後不斷表示希望取得格陵蘭，讓丹麥備感威脅。

丹麥廣播公司（DR）報導，丹麥自美國總統川普開始表達對格陵蘭的興趣後，就開始向德、法兩國與其他北歐國家尋求政治上的支持，當時的目的是為了創造一個可以防衛丹麥王國的政治聯盟。

丹麥的舉措是為了不要讓美、丹兩國矛盾升溫，但同時不對軍事強權卑躬屈膝。而丹麥與歐洲盟國的結盟也向世界釋出強烈的訊息：歐洲的團結、在格陵蘭有更多的聯合軍事行動。

報導指出，美國在1月3日攻擊委內瑞拉後，丹麥認為美國為了取得格陵蘭而發動攻擊的可能性大幅升高，因此緊急調度軍隊進駐格陵蘭，同時盟國法國、德國、挪威、瑞典也馬上調度士兵出動。

根據丹麥廣播公司的報導，丹麥當時已做出最壞的打算，丹麥士兵帶著大量炸藥到格陵蘭，若美國真的發動攻擊，就會立即將首都努克（Nuuk）與康克魯斯瓦克（Kangerlussuaq）的機場跑道炸毀，避免美國空軍降落。丹麥士兵也從哥本哈根運送大量血袋到格陵蘭，以備不時之需。

報導指出，雖然丹麥、法國、德國的政府高層對於美國是否有計畫攻打格陵蘭都沒有確切的情報，但他們都認為美國可能會發動攻擊。

報導中訪問的政府高層消息來源指出，因為美國對格陵蘭的威脅，丹麥轉向歐洲盟友求援，這讓歐洲各國的盟友關係更加緊密。一位外交官表示，法國也因此認知到歐洲的安全需要自己守護。

丹麥廣播公司在另一篇相關報導中訪問北約（NATO）專家芮寧（Sten Rynning），芮寧認為，因為格陵蘭危機，北約已經逐漸瓦解，丹麥必須尋求新的結盟以保衛國家安全。

芮寧認為，從丹麥1月為了因應美國攻擊的備戰行動看來，北約這個結盟合作框架已經破裂。他說，這是丹麥從二戰以來所經歷最緊張的狀況。

歷史學家安德森（Steen Andersen）表示，若比較丹麥在二戰期間如何面對德國佔領，與現在如何面對格陵蘭危機，會看到很不一樣的作法。

在二戰期間丹麥面對納粹幾乎是沒什麼反抗就被占領，造成丹麥近代歷史上最大的傷痛，丹麥不想再重蹈覆轍，這次丹麥積極尋找盟友建立緊密聯盟。英德法挪瑞等盟友都已準備好在丹麥需要用武力嚇阻攻擊時立即派兵支援。

芮寧表示，北約聯盟的狀況如同進入加護病房，丹麥在烏克蘭戰爭中與北歐與波羅的海國家形成緊密結盟共同支援烏克蘭，展現小國在國際賽局中也能有位置。而格陵蘭危機雖讓北約這樣的主要機構失去政治凝聚力，但卻將西歐國家帶進這個聯盟，形成一個「西北聯盟」，改變丹麥結盟方式。

駐丹麥美國大使霍爾里（Kenneth Howery）對此報導表示，川普已經很明確表示不會使用武力拿下格陵蘭，並會繼續與丹麥和格陵蘭政府合作。