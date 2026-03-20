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油輪疑採欺瞞方式航行 載運俄柴油數日內抵古巴

中央社／ 哈瓦那19日綜合外電報導

根據海事情報公司Windward資料，載運俄羅斯柴油的1艘油輪，在採取欺瞞方式航行後，預計「數日內」將會抵達古巴。美國目前封鎖古巴燃油，當地深陷停電危機。

法新社報導，Windward在網路表示：「如果或當這艘油輪抵達時，這將是1月初以來，首度確認有成品油運抵。」

這間公司先前指出，懸掛香港旗幟的「海馬號」（Sea Horse），3月初「很可能」在古巴卸下約19萬桶俄羅斯柴油。但公司今天更新網頁，宣稱「海馬號」尚未抵達。

自從美國1月抓捕古巴盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，委國突然中止對古巴供油，古巴經濟陷入危機，停電情況惡化。

人口960萬的古巴，原本就受到美國封鎖燃料的影響，本週稍早更陷入全國性停電。

Windward指出，「海馬號」2月初在賽普勒斯外海自另一艘船裝載柴油。

這間公司表示，此船曾將目的地標示為哈瓦那，隨後又改為「直布羅陀待命」，時值外界加強監控進入古巴貨物之際。

「海馬號」在2月中旬後橫越大西洋，在距古巴水域約1300海里處停下，以低於1節的速度漂流，並發出「失去操控」訊號。

Windward表示，此船還採取其它「欺騙的航行方式」，包括關閉自動識別系統（AIS），這是商船用來避免碰撞，類似全球衛星定位系統（GPS）訊號。

另外，這艘船未獲西方保險，「這也是涉嫌規避制裁的另一指標」。

更新後的報告指出：「自動識別系統追蹤顯示，這艘懸掛香港旗幟的油輪，現已恢復前往古巴的航程，預計數日內抵達後，卸載19萬桶柴油。」

能源市場情報公司Kpler昨天表示，另一艘受制裁的俄羅斯油輪Anatoly Kolodkin，也正運載73萬桶原油前往古巴。

香港 柴油 馬杜洛

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