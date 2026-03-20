聽新聞
0:00 / 0:00

美日峰會川普引珍珠港事件開玩笑 高市早苗滿臉尷尬

中央社／ 華盛頓19日專電

美國總統川普今天在白宮會見來訪的日本首相高市早苗。川普被媒體問及為何美國在攻打伊朗前，未事先知會日本等盟友時表示，這是為了達到出其不意的效果，他還提及珍珠港事件，並稱「誰比日本更了解奇襲」，讓一旁的高市滿臉尷尬。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，這場戰爭至今仍未結束。

川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓形辦公室和高市會晤，兩人在雙邊會前接受媒體提問。被問及為何美國為何在攻打伊朗前，未事先知會日本等盟友，川普回應表示，「我們沒告訴任何人，因為要的就是出其不意」，他還提到珍珠港事件。

1941年12月7日發生的珍珠港事件是美國參與第二次世界大戰的主因，當時日本海軍偷襲美國位於夏威夷珍珠港的海軍基地，造成2400多名美軍陣亡。

「誰比日本更了解奇襲？」川普打趣地說，「當時你們怎麼沒先告訴我珍珠港的事？… 我想，你們比我們更深信奇襲的威力」。

他表示，正因為美國向伊朗發動奇襲，在行動的前面幾天就摧毀了敵方許多目標，遠超出預期，「如果到處告訴每個人，就不再是奇襲了」。

川普這番話讓坐在一旁的高市明顯看來尷尬不已，她先是深吸一口氣，接著瞪大眼睛，但仍保持微笑。

夏威夷 以色列 日本

延伸閱讀

美國攻伊朗未提前告知盟友 川普：日本也沒有跟我說珍珠港

川普罵完盟友不派艦後…日相高市成首位會晤者 日媒：壓力很大

專家: 若非台灣與伊朗問題 高市會川普「會是徹底的慶祝活動」

高市訪美面臨艱難考驗 美伊開戰後首個到訪盟友

相關新聞

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

與川普見面談日中關係 高市早苗：持續開放與中國對話

日本首相高市早苗19日針對日中關係表示，日本持續開放與中國對話，並表示，希望美中關係的發展會有利於地區的安全，並確保全球供應鏈的安全；美國總統川普則承諾說，他與中國國家主席習近平見面時，會重複日方的訊息。

配合美國老大哥 哥斯大黎加宣布與古巴斷交

哥斯大黎加總統查維斯十八日宣布，不承認古巴政府的合法性，並已下令關閉哈瓦那的哥國駐古大使館。

全球自由度調查 美「大扣分」排名輸巴拿馬

美國政府資助的「自由之家」十八日說，在去年全球自由度的排名中，美國在總分一百分中跌至八十一分，創該組織自一九七二年開始評比以來新低。

川習會將延後 白宮稱陸同意

白宮十八日表示，中國已同意延後原定於兩周後舉行的美國總統川普訪中行程。白宮發言人李維特說，將盡快確定新的訪問日期。

日相高市早苗美國行 原定與川普共進午餐沒了、2國聯合聲明也沒有

日媒19日報導，美東時間同日的美日峰會後，2國領袖原定共進工作午餐，但2國政府已取消此一行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。