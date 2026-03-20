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川普：延遲訪中一個半月 期待出訪
美國總統川普今天在白宮會晤日本首相高市早苗，回答記者提問時指出，訪問中國行程延後一個半月並已重新安排，期待出訪。高市指出，持續對日中對話態度開放。
美國總統川普（Donald Trump）上午在白宮會見日本首相高市早苗，雙方接受媒體提問，媒體焦點多集中在伊朗局勢。
日本記者詢問日本關切中國對日進行出口管制並強烈批評日方，川普訪中時會否向中方提及日中關係。
川普表示，他很快就會前往中國，欣賞高市提到中國，因為日中關係有點緊張，可以瞭解日方的立場與處理狀況。
高市指出，日方持續對日中對話持開放態度並冷靜應對。至於美中關係，誠心希望雙方能夠維繫區域安全並確保全球供應鏈，日本對此態度開放。
川普補充說，相信會有很棒的訪中行程，這已延遲一個半月並重新安排，美方期待出訪。屆時在中國會向中國國家主席習近平傳達日方的說法。
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