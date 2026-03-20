與川普見面談日中關係 高市早苗：持續開放與中國對話

日本首相高市早苗19日針對日中關係表示，日本持續開放與中國對話，並表示，希望美中關係的發展會有利於地區的安全，並確保全球供應鏈的安全；美國總統川普則承諾說，他與中國國家主席習近平見面時，會重複日方的訊息。

川普19日與高市早苗在白宮見面，有日本媒體表示，日本最大的擔憂就是中國，指中國對日的態度強硬，詢問川普是否會在未來訪問北京時向習近平提到日中關係？川普回答說，他將很快訪問北京，他知道中日關係有點緊張，川普希望知道高市早苗的立場。

高市早苗則說，日本持續開放與中國對話，同時日本以冷靜的態度處理與中國的關係；高市早苗也表示，希望美中關係會有利於地區安全，並確保全球供應鏈的安全；高市早苗也再度重申日本持續開放與中國對話。

川普說，他認為北京行會非常順利，目前訪問北京的行程推遲一個半月左右的時間，川普承諾說，他訪問中國時會向習近平重複日方的訊息。