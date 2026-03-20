聽新聞
0:00 / 0:00

與川普見面談日中關係 高市早苗：持續開放與中國對話

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）和日本首相高市早苗（右）2025年10月28日在東京簽署協議文件後握手。（歐新社）
美國總統川普（左）和日本首相高市早苗（右）2025年10月28日在東京簽署協議文件後握手。（歐新社）

日本首相高市早苗19日針對日中關係表示，日本持續開放與中國對話，並表示，希望美中關係的發展會有利於地區的安全，並確保全球供應鏈的安全；美國總統川普則承諾說，他與中國國家主席習近平見面時，會重複日方的訊息。

川普19日與高市早苗在白宮見面，有日本媒體表示，日本最大的擔憂就是中國，指中國對日的態度強硬，詢問川普是否會在未來訪問北京時向習近平提到日中關係？川普回答說，他將很快訪問北京，他知道中日關係有點緊張，川普希望知道高市早苗的立場。

高市早苗則說，日本持續開放與中國對話，同時日本以冷靜的態度處理與中國的關係；高市早苗也表示，希望美中關係會有利於地區安全，並確保全球供應鏈的安全；高市早苗也再度重申日本持續開放與中國對話。

川普說，他認為北京行會非常順利，目前訪問北京的行程推遲一個半月左右的時間，川普承諾說，他訪問中國時會向習近平重複日方的訊息。

北京 日本 美中關係

延伸閱讀

日美領袖會談 日媒：高市將傳達台海和平穩定重要性

誤判？伊朗情勢升溫 高市早苗訪美見川普「非好時機」

日媒：日美領袖峰會聚焦中東 會後不發表聯合聲明

川普罵完盟友不派艦後…日相高市成首位會晤者 日媒：壓力很大

相關新聞

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

與川普見面談日中關係 高市早苗：持續開放與中國對話

日本首相高市早苗19日針對日中關係表示，日本持續開放與中國對話，並表示，希望美中關係的發展會有利於地區的安全，並確保全球供應鏈的安全；美國總統川普則承諾說，他與中國國家主席習近平見面時，會重複日方的訊息。

配合美國老大哥 哥斯大黎加宣布與古巴斷交

哥斯大黎加總統查維斯十八日宣布，不承認古巴政府的合法性，並已下令關閉哈瓦那的哥國駐古大使館。

全球自由度調查 美「大扣分」排名輸巴拿馬

美國政府資助的「自由之家」十八日說，在去年全球自由度的排名中，美國在總分一百分中跌至八十一分，創該組織自一九七二年開始評比以來新低。

川習會將延後 白宮稱陸同意

白宮十八日表示，中國已同意延後原定於兩周後舉行的美國總統川普訪中行程。白宮發言人李維特說，將盡快確定新的訪問日期。

日相高市早苗美國行 原定與川普共進午餐沒了、2國聯合聲明也沒有

日媒19日報導，美東時間同日的美日峰會後，2國領袖原定共進工作午餐，但2國政府已取消此一行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。