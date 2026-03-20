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伊朗涉抗議活動處決三人 包括19歲摔跤手

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）據伊朗司法部門的米贊（Mizan）通訊社報道，三名男子周四（3月19日）在德黑蘭以南的庫姆市（Qom）被處以絞刑，他們被控犯下“與真主為敵”的罪行。他們具體被判定犯有參與殺害兩名警察，並實施了有利於以色列美國的“行動”。

其中人們尤其關注薩利赫·穆罕默迪（Saleh Mohammadi）的命運。這位青少年摔跤冠軍曾參加國際比賽，據國際特赦組織稱，他被剝奪了充分的辯護權，被迫在快速審理程序中“認罪”。

總部位於挪威的非政府組織“伊朗人權”（IHR）在處決後表示，這三人“在遭受酷刑逼供後，因不公正審判而被判處死刑”。該組織稱，穆罕默迪上周才剛滿19歲。

伊朗當局前一天處決了擁有伊朗和瑞典雙重國籍的庫魯什·凱瓦尼（Kouroush Keyvani），罪名是為以色列從事間諜活動。此次處決遭到瑞典和歐盟的強烈譴責。

這也是自以色列和美國於2月28日對伊朗發動空襲以來，德黑蘭首次公開此類處決。

“我們對戰爭陰影下大規模處決抗議者和政治犯的風險深表關切，”伊朗人權組織（IHR）表示。“這些處決旨在散播恐懼，因為伊朗伊斯蘭共和國深知，對其生存的主要威脅來自伊朗人民對根本性變革的訴求。”

去年12月底，伊朗多地爆發街頭抗議，起因是民眾不滿生活成本上漲，隨後演變為席卷全國的反政府示威活動，並在今年1月8日和9日達到高潮。

人權組織指責安全部隊在鎮壓抗議活動中殺害了數千人，而伊朗當局則歸咎於美國和以色列。

伊朗政府祭大招： 打壓異議人士 切斷網絡

據總部位於美國的“人權活動人士通訊社”（HRANA）記錄，鎮壓造成超過7000人喪生，其中絕大多數是抗議者，並警告稱實際死亡人數可能遠高於此。

德黑蘭方面承認，騷亂期間有超過3000人死亡，其中包括安全部隊成員和無辜路人，並將暴力事件歸咎於“恐怖主義行為”。

伊朗強硬派司法部長穆赫塞尼·埃傑伊（Gholamhossein Mohseni Ejei）警告說，對於那些在抗議活動中犯下暴力行為的人，將“毫不留情”。

伊朗人權組織（IHR）表示，數百人面臨與抗議活動相關的指控，可能被判處死刑。美國總統特朗普最初警告稱，如果伊朗處決抗議者，美國將對其發動攻擊，但隨後將矛頭指向了伊朗的核計劃。

據人權組織稱，伊朗是繼中國之後世界上執行死刑最多的國家。根據伊IHR的數據，去年伊朗至少處決了1500人。

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