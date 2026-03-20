美情報機構最新評估 陸未規劃2027武力侵台

美國情報機構18日最新發布的全球威脅評估報告指出，中國大陸目前並未規劃2027年以武力入侵台灣，且「若可能，傾向在不動用武力的情況下達成統一」，推翻國防部去年對台海關係前景的預測，釋出語調較溫和的預估，暗示川普政府正軟化對陸姿態。

總統府發言人郭雅慧昨（19）日回應，總統府與國安團隊已注意到這份報告，政府將持續秉持「和平靠實力」原則，強化自我防衛能力，政府正提出八年1.25兆元國防特別預算，盼朝野支持盡速通過審查。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）18日發布「2026年美國情報圈年度威脅評估」報告指出，儘管中國大陸不斷威脅必要時會武統台灣，但今年可能會繼續追求以不起衝突的方式，創造最終統一台灣的條件，「可能的話，中國偏好能夠不動用武力，便統一台灣」，只是「共軍會繼續發展軍事計畫與能力，以在收到指示時能武統台灣」。

報告指出，美國情報圈評估，中國大陸目前沒有在2027年執行入侵台灣的計畫，對於實現統一，也沒有固定時間表，「中國官員認識到，對台兩棲登陸作戰可能既具挑戰，也有失敗的高風險，特別是在美國介入的情況下」。

報告指出，共軍對於試圖占領、威嚇及在必要時擊敗美軍干預台海的能力，可能正取得穩定但不均的進展。這份報告對台海情勢的預測，比國防部去年的預估更加溫和。

國防部去年表示，美軍相信大陸正準備在2027年共軍建軍百年之前、具備「打贏台海戰爭」的能力，並持續精進必要時以「武力奪取」台灣的選項。

美國總統川普已多次淡化中國大陸武力犯台的風險，曾表示中國大陸領導人習近平告知他，在他任內不會攻擊台灣，但這個說法未獲北京證實。

在區域層面，報告指出，中國正運用跨領域施壓手段，預計將持續至2026年，目的不僅是向日本施壓，更是為了警示其他國家不要對台海危機作出可能介入的表態。