川習會將延後 白宮稱陸同意

白宮十八日表示，中國已同意延後原定於兩周後舉行的美國總統川普訪中行程。白宮發言人李維特說，將盡快確定新的訪問日期。

路透等媒體報導，美國總統川普說，他目前必須專注於處理伊朗局勢。他十七日提到，將在大約五、六周內展開亞洲行程，但並未提供具體日期。

針對此變動，中國駐華盛頓大使館代表說，「元首級外交在決定雙邊關係的戰略走向方面，發揮著不可替代的作用，中美雙方將持續就川普總統訪中事宜保持聯繫」。

這次臨時延後對北京來說可能是「鬆一口氣」，因為北京從未正式確認原定會晤日期。近幾周有報導指出，美方對川習會缺乏規畫，讓中國官員「震怒」。