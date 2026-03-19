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全球自由度調查 美「大扣分」排名輸巴拿馬

聯合報／ 國際中心／綜合報導
川普上台後，對自由之家的資金大幅縮水。路透
川普上台後，對自由之家的資金大幅縮水。路透

美國政府資助的「自由之家」十八日說，在去年全球自由度的排名中，美國在總分一百分中跌至八十一分，創該組織自一九七二年開始評比以來新低。

儘管美國仍被列為「自由」國家，但分數滑落至八十一分。這使美國與南非同分，並低於多個歐洲國家、南韓甚至巴拿馬。

自由之家指出，立法功能失靈、行政權過度集中與人民行使言論自由的能力，受到愈來愈大的壓力，和川普政府削弱反貪保障的種種作為，都是造成美國自由狀況下滑的主因。

美國這次得分減少三分，僅另一個自由國家出現如此跌幅：保加利亞。保國前年被控選舉舞弊。根據二○二二年資料數據，保國人口十年內銳減一成，淪為全球人口縮水最快國家之一，且高齡化程度嚴重。貪腐及一連串政治危機使人民看不到國家前景，許多年輕人被迫飄蕩他鄉。

也被列為自由國家的台灣此次獲九十三分，年減一分，包括在滿分四十分的「政治權利」項目獲三十八分、滿分六十分的「公民自由」項目獲五十五分。台灣此次在亞洲國家及地區的排名中僅次於九十六分的日本。

一九四一年成立的自由之家總部位於華府，獲美國跨黨派支持，雖長期受美國政府資助，但宣稱獨立運作。然而，在去年一月上台的川普政府，減弱對在美國國內外推廣民主作為的支持力道下，自由之家的資金也大幅縮水。

自由之家表示，全球自由度已呈現連廿年下滑，可謂令人沉痛的里程碑。該組織分析師、也是這篇報告共同作者的格羅特說，近廿年來全球落入「不自由」國家的數目，遠多於實現民主化或升格至自由的國家及地區。

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