配合美國老大哥 哥斯大黎加宣布與古巴斷交

哥斯大黎加總統查維斯十八日宣布，不承認古巴政府的合法性，並已下令關閉哈瓦那的哥國駐古大使館。

三月開「第一槍」的區域國家是厄瓜多。厄國先宣布古巴駐厄大使古提瑞茲及古巴外交人員為「不受歡迎人物」，並限期四十八小時內離境，再關閉基多的古巴駐厄使館。而查維斯、厄國總統諾波亞及巴拉圭總統潘尼亞等，皆出席本月在美國佛州舉行的「美洲之盾」峰會。

哥斯大黎加除了關閉駐古巴首都哈瓦那的使館，並要求古巴外交人員從哥國首都聖約瑟撤離。美國總統川普最近露骨地指稱，期待自己「有榮幸以某種形式拿下古巴」。

查維斯在美方捐贈的毒品掃描站啟用儀式中指稱，鑒於古巴共產黨政權對人民不仁與壓迫，且生活環境不佳，哥斯大黎加不承認其合法性。美國駐哥大使也出席這場儀式。

查維斯還聲稱，「我們必須清除西半球的共產主義勢力」。哥斯大黎加外長安德雷也表示，古巴接下來只能在哥國提供領事服務。

對此，古巴外交部說，十七日得知哥方要求古巴外交人員撤離，自四月一日起只能保留領事人員，但哥方未給予任何理由。古巴外交部聲明，哥斯大黎加政府一向配合美國對抗古巴的政策，現在又一次響應華府孤立古巴的新一輪攻勢。

古巴是加勒比海最大島國。川普政府最近對古巴實施石油禁運，造成古巴大規模停電，已使家庭、醫院和企業的供電受影響，重創包括哈瓦那清運垃圾系統的交通運輸；有些居民在無奈下改用太陽能板發電。