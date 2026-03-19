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日相高市早苗美國行 原定與川普共進午餐沒了、2國聯合聲明也沒有

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日相高市早苗（右）美東時間19日將和美國總統川普（左）舉行峰會。圖為去年10月川普訪日時2人在橫須賀的駐日美軍基地互動。路透社
日相高市早苗（右）美東時間19日將和美國總統川普（左）舉行峰會。圖為去年10月川普訪日時2人在橫須賀的駐日美軍基地互動。路透社

日媒19日報導，美東時間同日的美日峰會後，2國領袖原定共進工作午餐，但2國政府已取消此一行程。

日本時事通信社19日報導，日相高市早苗原本預設和東道主美國總統川普的「川高會」歷時約30分鐘，但預料將延長。晚宴則照常舉行。

日本外務省原本還說，高市這次訪美，19日1天就先後與川普共進午餐，並接受晚宴款待，實屬罕見。彭博同日報導說，此舉旨在複製去年10月川普訪日時的做法，以展現2人的「親密」關係。

日本政府相關人士指稱，日方也很珍惜共進午餐的時間，但川普的意思是想不被打斷、繼續談。

另，預料川高會後，2位領袖將不會發表聯合聲明。

高市早苗 彭博 川普

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