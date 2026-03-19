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川普盼「不浪費午餐時間」 日美領袖會談將延長進行

中央社／ 東京19日專電
日相高市早苗將與川普總統會面。圖為去年兩人10月一起登上停泊日本橫須賀港的美國華盛頓號航空母艦。（美聯社）
日相高市早苗將與川普總統會面。圖為去年兩人10月一起登上停泊日本橫須賀港的美國華盛頓號航空母艦。（美聯社）

時事通信社引述不具名日本政府相關人士說法報導，日本首相高市早苗美國總統川普今天將舉行領袖會談，原訂會談後安排工作午餐，現已決定取消，因為川普希望把握時間繼續會談，「連午餐時間也不願意浪費。」

報導稱，兩人原訂會談30分鐘，預料將延長進行。

政府相關人士表示，「這是因為川普（DonaldTrump）總統希望連午餐時間都不浪費，繼續進行會談。」至於晚宴則將按照原定計畫舉行。

高市在出發前表示，當前最重要的是讓中東局勢儘早降溫，並指出若局勢持續動盪，將對日美及全球經濟帶來嚴重影響，甚至衝擊各國的經濟安全保障。她強調，希望在會談中充分傳達日本立場並展開深入討論。

川普先前要求包括日本在內的相關國家派遣船艦維護荷莫茲海峽，雖已於17日撤回，但他的立場反覆，是否在會談中再次提出要求備受關注。

高市早苗 川普 美國 日本 全球經濟

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