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美伊開戰耽誤和談 克里姆林宮證實俄烏戰爭談判暫停

中央社／ 莫斯科19日綜合外電報導
俄羅斯權力中樞克里姆林宮表示，在伊朗戰爭爆發後，由華府、莫斯科及基輔推動的結束烏克蘭戰爭談判「已因當前情勢暫停」。 路透通訊社
俄羅斯權力中樞克里姆林宮表示，在伊朗戰爭爆發後，由華府、莫斯科及基輔推動的結束烏克蘭戰爭談判「已因當前情勢暫停」。 路透通訊社

俄羅斯權力中樞克里姆林宮今天表示，在伊朗戰爭爆發後，由華府、莫斯科基輔推動的結束烏克蘭戰爭談判「已因當前情勢暫停」。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）允諾重返白宮後要終結烏克蘭戰爭，但他表示，針對解決衝突付出的努力一直是他最大的挫折之一。

俄羅斯「消息報」（Izvestia）以頭版新聞報導，克宮已證實烏克蘭和談進入暫停狀態，且中東戰事可能迫使基輔做出讓步。

記者詢問克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對這篇報導有何看法，他回答說：「顯然這是迫於當前情勢暫停」。

他表示，只要「我們的美國夥伴」能更專注於烏克蘭事務，莫斯科期盼這個暫停能夠結束，並展開新一輪磋商。

莫斯科 美國 基輔 俄烏戰爭 伊朗 烏克蘭 俄羅斯 川普

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