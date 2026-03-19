快訊

女輔導員拍8男童「全裸共浴圖」...重判8年半變11月徒刑 判決理由曝光

利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

TWICE抵台開唱！定延現身激瘦神顏美翻 Sana露大長腿氣場全開

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗示威民眾涉殺警 德黑蘭證實處決3人

中央社／ 德黑蘭19日綜合外電報導

伊朗司法部表示，當局今天處決在今年初大規模示威中涉嫌殺警並為美國和以色列執行任務，遭判有罪的3名相關人士。

法新社報導，這是伊朗官方宣布與示威有關的首批死刑案件執行。伊朗去年12月底因民生成本高漲引發民怨，不久演變為全國性的反政府示威潮，並於今年1月8日和9日達到高峰。

伊朗司法部門網站「米桑線上」（Mizan Online）指出：「在1月動亂中涉嫌謀殺並為猶太復國主義政權（指以色列）及美國執行任務的3名被定罪人士，已於今晨執行絞刑。」

根據網站，這3人涉嫌殺害2名執法人員，並補充說他們遭控犯下「與真主為敵」（moharebeh）這個可判處死刑的罪名後，遭到處決。

據報導，德黑蘭認知到，有超過3000人在這起示威抗議中喪生，包括安全部隊成員及無辜民眾，並將暴力事件歸咎於「恐怖行動」。

死刑 美國 伊朗

延伸閱讀

以色列持續精準擊殺伊朗高官 伊情報部長也遭「殲滅」

伊朗宣布處決涉間諜罪男子 瑞典證實公民遭處死

夜襲德黑蘭！以色列宣布再度成功斬首 除掉伊朗情報部長

報復安全首長遭以擊斃 伊朗發射集束彈襲特拉維夫

相關新聞

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

誤判？伊朗情勢升溫 高市早苗訪美見川普「非好時機」

日本首相高市早苗就任後首次訪問美國，預計當地時間19日與美國總統川普舉行會談。在伊朗緊張局勢的背景下，這次會談的走向備受...

川普幹了這些事美國自由度創54年新低 我93分排亞洲第2

美國倡議團體「自由之家」今天表示，隨著美國總統川普積極行使行政權力，美國在總分100分中滑落到81分，為自50多年前開始...

獲逾410名議員支持！泰國國會表決新任總理 阿努廷連任續掌政權

泰國國會今天舉行總理選舉，投票結果顯示，現任總理阿努廷獲得逾410名議員的支持，通過當選門檻順利連任。阿努廷將在獲得國王...

美情報指伊朗未重建核設施 川普說法遭疑「主張背道而馳」

美國情報機構今天得出結論，指出伊朗並未重建去年遭美國與以色列摧毀的核濃縮設施，此一說法與總統川普持續發動戰爭的關鍵主張背...

參院提名聽證 穆林：6個月內 要讓國安部不再每天上頭條

國土安全部長提名人選、共和黨參議員穆林(Markwayne Mullin)18日出席參院國土安全和政府事務委員會確認聽證會，首度闡述其執行川普政策願景。穆林在聽證過程中，時而情緒激動，時而強勢反駁；他強調自己將穩健遵循川普總統強硬的移民政策，並駁斥外界對其性格是否適合擔任內閣職務的擔憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。