伊朗示威民眾涉殺警 德黑蘭證實處決3人

伊朗司法部表示，當局今天處決在今年初大規模示威中涉嫌殺警並為美國和以色列執行任務，遭判有罪的3名相關人士。

法新社報導，這是伊朗官方宣布與示威有關的首批死刑案件執行。伊朗去年12月底因民生成本高漲引發民怨，不久演變為全國性的反政府示威潮，並於今年1月8日和9日達到高峰。

伊朗司法部門網站「米桑線上」（Mizan Online）指出：「在1月動亂中涉嫌謀殺並為猶太復國主義政權（指以色列）及美國執行任務的3名被定罪人士，已於今晨執行絞刑。」

根據網站，這3人涉嫌殺害2名執法人員，並補充說他們遭控犯下「與真主為敵」（moharebeh）這個可判處死刑的罪名後，遭到處決。

據報導，德黑蘭認知到，有超過3000人在這起示威抗議中喪生，包括安全部隊成員及無辜民眾，並將暴力事件歸咎於「恐怖行動」。