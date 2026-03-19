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誤判？伊朗情勢升溫 高市早苗訪美見川普「非好時機」

中央社／ 東京19日專電
日本首相高市早苗。法新社
日本首相高市早苗。法新社

日本首相高市早苗就任後首次訪問美國，預計當地時間19日與美國總統川普舉行會談。在伊朗緊張局勢的背景下，這次會談的走向備受關注，尤其川普一直要求各國向荷莫茲海峽派遣船艦，日本將如何回應，成為重大焦點。

朝日新聞就高市早苗訪美時機、伊朗局勢、日本對美投資，以及日本將要如何回應美國要求增加防衛經費等面向進行分析。

●為何選在此時訪美

日本政府選擇在這個時間點安排首相訪美，最大的原因是川普原本計劃3月底訪問中國，與中國國家主席習近平舉行高峰會談。由於川普對於與中國的貿易談判展現出高度意願，日本政府內部出現日美在對中政策上認知差距的憂慮。

因此，日本方面希望在川普訪中之前先行安排首相訪美，向川普傳達對中國的關切，並就對中政策進行協調。然而，由於川普為應對伊朗局勢，向中國提出將美中高峰會「延期約1個月」，使日本原本的盤算大幅落空。

在這次日美領袖會談中，包括台灣議題在內，雙方能否形成共同認知並提出一致的對中政策，將成為焦點之一。

然而，日本政府內部普遍認為，由於川普目前關注重心在伊朗局勢，要讓美方充分理解日本的立場並不容易。此外，也有觀點認為，即使日本成功傳達對中憂心，「效果」可能難以持續到延期後的美中會談。

在中國加強對稀土出口管制等經濟施壓的情況下，美方尤其關注稀土的穩定供應。這次會談預計將提出在美國開發稀土與銅等重要礦物的「日美重要礦產合作計畫」，並制定推動由美國主導、設立稀土「最低價格」等行動計畫。

●日本如何應對伊朗局勢

原本日本打算以「協調對中政策」作為會談主軸，但隨著伊朗局勢急速升溫，相關討論將成為會談焦點。如果川普在會談中要求日本提供協助，例如派遣自衛隊，高市早苗將如何回應備受關注。

川普14日針對伊朗「試圖封鎖荷莫茲海峽」一事，在社群媒體上點名希望包括中國、法國、日本、韓國、英國等國派遣船艦前往該海域，雖然他17日一度改口表示「不需要任何幫助」，但由於川普的發言向來難以預測，日本政府內部持續保持警戒。

日本政府過去一直認為伊朗局勢並不構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，也不屬於可支援美軍的「重要影響事態」，因此對派遣自衛隊持慎重態度。然而，在美方要求派遣船艦的壓力下，日本不得不考慮某種形式的合作。同時，一旦真的派遣自衛隊，法律依據將成為重大障礙。

高市早苗先前在國會答詢時表示，「依照日本法律，能做的就做，不能做的就不能做，會明確向川普說明。」

此外，日本政府對於美國與以色列率先對伊朗發動攻擊，在國際法正當性上存疑，但基於同盟關係，一直避免進行法律評價。據政府相關人士透露，高市預料在會談中將避免對攻擊本身作出國際法上的評價，同時表達支持美國致力於緩和局勢的立場。

在伊朗局勢持續緊張之際訪美，也被認為是日本方面的誤判。政府內部甚至有聲音指出，「這對日本來說並非好時機。」

●對美投資將如何發展

這次會談中，先前基於川普關稅達成日美協議，對美投資將如何發展也是一大焦點。

2025年，日本承諾對美投資5500億美元（約87兆日圓），以換取將「對等關稅」稅率壓低至最高15%。今年2月公布第一批投資案，包括在美興建人工鑽石工廠、美國原油出口基礎設施建設，以及天然氣發電廠等，總額達5.7兆日圓。

但由於美國聯邦最高法院裁定「對等關稅」違法，美國政府計劃改以新關稅制度，並準備將稅率提高至15%。日本正要求排除在調升對象之外，未來的對美投資也可能成為談判籌碼。

相關人士指出，第2批對美投資案可能包括建設小型模組化反應爐（SMR）等多項計畫。此外，日本也考慮協助阿拉斯加原油增產的設備投資，並檢討在日本進行美國原油的共同儲備。

●如何回應增加防衛經費的要求

另一項關注焦點是川普是否會要求日本進一步增加防衛經費。

美國今年1月公布的國家防衛戰略（NDS）中，要求盟國將包括相關費用在內的防衛支出提升至GDP的5%。相比之下，日本在2022年底制定的安保3文書中，目標是2027年度達到GDP的2%。高市政權已於今年透過補正預算等方式，使防衛費達約11兆日圓，提前達成2%目標。

日本政府相關人士透露，提前達標「其實是為了因應川普」。此外，高市政權預計今年內修改安保文件，朝「2%以上」邁進。

高市早苗之前表示，去年10月與川普的會談中，雙方並未具體討論防衛經費數字。這次會談中，日本將如何說明增加防衛經費的相關方針，以及川普是否會提出具體數字要求，將成為焦點。

台灣議題 貿易談判 集體自衛權 高市早苗 川普 中東 伊朗

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