歐盟與冰島簽署防衛協定 加強雙邊安全合作

歐洲聯盟（EU）今天與冰島簽署防衛協定，以加強雙邊安全合作。而冰島將於今年8月舉行公投，以決定是否重啟加入歐盟的談判。

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與冰島外交部長古納斯多蒂爾（Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir）今天在布魯塞爾正式簽署這項協定。

歐盟在聲明中指出：「在當前動盪的安全局勢下，這座里程碑為歐盟與冰島已然深厚的關係注入了新動力。」

隨著全球暖化導致海冰融化，北極地區的戰略地位日益凸顯。此外，美國總統川普（Donald Trump）曾提出想併購格陵蘭（Greenland），引發鄰近國家冰島的疑慮。

冰島目前無常備軍，防務由美國與北大西洋公約組織（NATO）負責。而冰島身為歐洲經濟區（EEA）成員，能進入歐盟單一市場。

冰島外長古納斯多蒂爾今天接受路透社專訪時表示，她看好冰島最快2028年加入歐盟，並預期漁業和農業將成為入歐談判最具挑戰性部分。

冰島政府日前已提案8月29日舉行公投，以決定是否重啟2013年起凍結的入歐談判。

古納斯多蒂爾表示：「我們深知在決策桌上擁有發言權的好處。」她預測，未來談判中最具挑戰性的部分將是漁業與農業，因為漁業配額攸關冰島的核心經濟命脈。

她建議若重啟談判，應優先處理漁業、農業及勞動力市場等難題，「若能達成共識，我有信心冰島能在2028年底前成為歐盟成員」。

歐盟外交首長卡拉斯對此表示歡迎，稱冰島若尋求加入歐盟，無疑將成為入歐進程中的「領先者」。根據現行法規，即便公投通過重啟談判，最終是否正式入歐仍須經過第二次公投複決。