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川普幹了這些事美國自由度創54年新低 我93分排亞洲第2

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普。路透社
美國總統川普。路透社

美國倡議團體「自由之家」今天表示，隨著美國總統川普積極行使行政權力，美國在總分100分中滑落到81分，為自50多年前開始評比以來最低分。台灣獲得93分，在亞洲僅次於日本。

法新社報導，總部設於華府的「自由之家」（Freedom House）表示，2025年全球自由度連續第20年下滑，稱這是「令人沉痛的里程碑」。

美國仍被列為「自由」國家，但分數滑落到100分中的81分，為自1972年發布報告以來的最低分。這樣的分數讓美國與南非同分，且低於多個歐洲盟國、韓國以及巴拿馬

自由之家表示，「立法功能失靈、行政權力過度集中、人民行使言論自由的能力面臨日益加大的壓力，以及新政府削弱反貪保障的種種作為」，都是導致美國自由狀況下滑的原因。

川普積極行使總統權力，下令關閉整個政府機關，並在全美各地部署蒙面的武裝反移民執法人員，白宮還承諾賦予他們免責權。

美國的得分下滑3分，目前只有另一個「自由」國家出現這樣的跌幅，也就是保加利亞，該國2024年選舉因舞弊指控而蒙上陰影。

自由之家表示，整體而言，只有21%的人口生活在被評為「自由」的國家，非洲地區的分數下滑最為嚴重，原因是發生軍事政變、針對抗議人士的暴力行為，以及試圖削弱憲法保障。

自由之家高級研究分析師兼報告共同作者格羅特（Cathryn Grothe）說，過去20年，全球「落入『不自由』類別的國家數目，遠超過實現民主化或升格至自由類別的國家」。

她說：「全球變得愈來愈不自由，中間地帶正在縮減，而儘管美國的分數有所下滑，自由國家的狀況仍保持相對穩定。」

這份報告也提到正面發展，有3個國家從「部分自由」晉升到「自由」，為舉行具競爭性選舉的玻利維亞與馬拉威，以及強化法治的斐濟。

唯一得到滿分100分的國家為芬蘭，以0分吊車尾的唯一國家是南蘇丹。分數下滑最大的國家是幾內亞比索共和國。幾內亞比索軍方去年奪取政權，並在舉行投票後數日中止選舉進程。

根據自由之家官網，台灣獲得93分，與去年94分相比少了1分，包括在「政治權利」項目（滿分40分）獲得38分，「公民自由」項目（滿分60分）拿到55分，持續列為自由國家，在亞洲排名僅次於得到96分的日本。

中國總分僅9分，其中「政治權利」項目得到負2分，「公民自由」僅11分，再度被列為「不自由」國家。香港今年在「政治權利」獲得9分，「公民自由」拿到32分，總計41分，被列為「部分自由」。

自由之家成立於1941年，獲得美國兩黨支持，雖然獨立運作，但歷來接受美國政府資助，然而，由於川普削減對民主推廣工作的支持，自由之家的資金也大幅縮減。

巴拿馬 馬拉威 美國

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