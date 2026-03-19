獲逾410名議員支持！泰國國會表決新任總理 阿努廷連任續掌政權

泰國國會今天舉行總理選舉，投票結果顯示，現任總理阿努廷獲得逾410名議員的支持，通過當選門檻順利連任。阿努廷將在獲得國王任命後數天內就職，新內閣預計在未來幾週內組成。

泰國眾議院今天舉行總理選舉。據規定，總理選舉以公開方式進行，議員們依編號依序投票，候選須獲得逾半數議員，即至少251票的支持方能當選。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，截至當地時間下午1時20分（台灣時間下午2時20分）阿努廷已獲得來自泰自豪黨（Bhumjaithai Party）和為泰黨（PheuThai Party）議員共超過410票的支持，通過當選總理的門檻。

新任總理預計將在獲得泰王瓦吉拉隆功（MahaVajiralongkorn）的正式任命後的數天內宣誓就職，新內閣預計將在未來幾週內組成。

此前，阿努廷已邀請為泰黨加入執政聯盟，新內閣陣容逐漸成形，泰自豪黨預計將獲得19個內閣席位，涵蓋14個部會。

分析指出，阿努廷續任總理將為泰國政局穩定帶來曙光。烏汶府大學（Ubon Ratchathani University）政治學者提提蓬（Titipol Phakdeewanich）向中央社表示，阿努廷未來將能領導一個較為穩定的聯合政府，主因是他已鞏固保守派及大型企業的支持。

提提蓬分析，阿努廷邀請擁有專業背景的人士如商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）和外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）一起領導政府，有助提升其支持度。

不過，泰國新政府上任後將面臨諸多挑戰，提提蓬舉例，最棘手的是2月爆發的中東衝突推高了全球能源價格，導致商品成本上升，並增加民眾對石油短缺的擔憂。

另外，泰國憲法法院昨天受理一項請願，將裁定2月的大選是否無效，這也可能為未來政治穩定增添不確定性。

這項訴願始於大選中的選票使用條碼和QR Code，可能導致選民身分和投票意向曝光，破壞投票的保密性。法院已指示相關機構，包括選委會在內，必須在15天內就相關指控提出說明。