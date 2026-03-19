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美情報指伊朗未重建核設施 川普說法遭疑「主張背道而馳」

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國情報機構今天得出結論，指出伊朗並未重建去年遭美國與以色列摧毀的核濃縮設施，此一說法與總統川普持續發動戰爭的關鍵主張背道而馳。

法新社報導，美國國家情報總監加巴德（TulsiGabbard）與其他官員出席國會作證時，針對這3週戰爭的背景與結果釋出相互矛盾的訊號。

她並認為，伊朗領導層仍維持運作，未出現崩解。

加巴德在提交給參議院情報委員會的書面證詞中，提及 2025年6月美軍的攻擊時表示：「午夜重錘行動（Operation Midnight Hammer）使伊朗的核濃縮計畫已遭徹底摧毀。」

加巴德寫道：「此後（伊朗）未曾出現任何重建其核濃縮能力的行動。」

她在鏡頭前並未重申這項結論。在一名民主黨參議員追問下，加巴德表示，她沒時間在聽證會上讀完完整的證詞，但也未否認該項評估。

川普多次表示，他之所以在2月28日下令與以色列共同發動攻擊，是因為伊朗構成「迫在眉睫的威脅」。

川普在2025年6月轟炸後曾表示，美國已徹底摧毀伊朗的核設施，然而自最近這場戰爭爆發以來，他卻堅稱伊朗幾週內就能造出核彈，因此他必須採取行動。

聯合國核子監督機構及多數觀察家均不支持伊朗即將研發出核彈的說法。事實上，在攻擊發生前幾天，伊朗正與川普派出的特使就協議進行談判。

中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe）在被參議員問及談判情況時表示：「很明顯，伊朗雖然口頭上在談判，但根本沒有履行協議的意圖。」

美軍 美國 川普

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