快訊

日本寵物超越小孩變成千億產業 保險市場10年內翻3倍

快移除！Chrome擴充功能「百萬人超愛用」 竟變成惡意程式

柯文哲內心話／「我不可以哭…」關押363天不投降 唯獨這事眼眶紅

聽新聞
0:00 / 0:00

川普罵完盟友不派艦後…日相高市成首位會晤者 日媒：壓力很大

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
日相高市早苗今天將與美國總統川普會面。圖為去年兩人10月一起登上停泊日本橫須賀港的美國華盛頓號航空母艦。（美聯社）
日相高市早苗今天將與美國總統川普會面。圖為去年兩人10月一起登上停泊日本橫須賀港的美國華盛頓號航空母艦。（美聯社）

日相高市早苗今天將與美國總統川普會面，時機正逢川普不滿盟友不派軍艦到荷莫茲海峽。日媒指出，這對於強調「挺川普」、試圖展現日美關係密切的高市而言，壓力相當大。

高市已經於台北時間今天上午抵達美國，預計稍晚與川普在白宮舉行領袖會談。

「日本經濟新聞」報導，這是川普去年10月訪問東京過後，雙方再度舉行領袖會談。而日本政府原本把這次訪問定位成加強雙方同盟關係的機會，並打算針對在東亞擴張軍備以及加強經濟施壓的中國，與美方達成共識。

不過，美國與以色列聯手攻擊伊朗之後，這場會談的焦點就轉移到中東情勢。

而且，川普最近要求包含日本在內的同盟國，派船艦護送油輪經過荷莫茲海峽，但多半遭到拒絕，也使川普最近抱怨連連。他17日在點名日本與韓國等國的情況下發文主張，美國在伊朗戰爭中「不再需要」軍事協助，並批評盟國犯下「愚蠢的錯誤」。

川普面對各國反應冷淡，也愈發焦躁。曾與川普談話過的聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，「從未聽過他如此憤怒」。

在這個時機點，高市昨晚啟程從東京羽田機場飛往美國首都華盛頓，展開上任後首趟訪美行程。而她也是川普向盟友等國求援之後，首名與川普會晤的同盟國領袖。報導指出，川普可能會在這場會談，要求日本具體回答如何在確保荷莫茲海峽安全方面展開合作。

高市出發前於首相公邸提到中東局勢時表示，「將根據日本的立場與想法充分討論」，同時也說「最重要的事情是讓事態儘早平息」。而日本根據現行法規，難以派出船艦到荷莫茲海峽，面臨艱難抉擇。

高市昨天在參議院預算委員會，被問及是否可望依據防衛省設置法以「調查與研究」的名義，派船艦到荷莫茲海峽，她表示，這要以停戰為前提。

她也說，「打算根據日本法律，做能做的事情，但不能做的事情就會好好表達做不到」。

儘管川普17日發文宣稱「不需要支援」，但是盟國多半不會照字面解讀。而白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）18日表示，川普仍計劃就海峽安全問題「持續與歐洲與阿拉伯地區的盟國協商」。

因此，「日本經濟新聞」推測，即便高市在訪美期間說明日本政府的立場，依然有可能被美方要求提供某種形式的合作。

羽田機場 華盛頓 以色列

延伸閱讀

專家: 若非台灣與伊朗問題 高市會川普「會是徹底的慶祝活動」

高市訪美面臨艱難考驗 美伊開戰後首個到訪盟友

川普點名護航荷莫茲海峽 高市坦言頭大：日美會談將會很艱難

高市訪美的棘手任務：如何既表達挺川 又避免捲入中東爛攤

相關新聞

美情報總監稱日對台灣問題有重大轉變 日本發言人否認

美國國家情報總監辦公室昨公布「美國情報社群年度威脅評估」，指日本首相高市早苗在國會「台灣有事」的發言，代表日本在台灣問題上有重大轉變。日本官房長官木原稔今表示，日本對「存亡危機」的判定標準沒有改變，「所謂出現重大轉變的說法不準確」。

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

高市會川普的終極考驗 拒協助伊朗行動未來就沒保護？

美國總統川普兩度公開點名、日本首相高市早苗語帶保留，這場領袖會談還沒開始就火藥味十足。面對美國要求自衛隊前往荷莫茲海峽的強勢壓力，日本正面臨一場「不能說不、卻也難以點頭」的外交難題。 高市強調「能做的就做，不能做的就是不能」，但在川普眼中，拒絕協助伊朗行動，是否意味著未來「東亞有事」時，美國也能袖手旁觀？這場牽動美日同盟生死的面子之爭，日本該如何優雅脫身？

川普罵完盟友不派艦後…日相高市成首位會晤者 日媒：壓力很大

日相高市早苗今天將與美國總統川普會面，時機正逢川普不滿盟友不派軍艦到荷莫茲海峽。日媒指出，這對於強調「挺川普」、試圖展現...

哥斯大黎加宣布與古巴斷交 哈瓦那批美國孤立政策

哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）今天表示，他不承認古巴政府的合法性，已下令關閉駐哈瓦那大使館；古巴則...

當BBC和YouTube結盟：是公共服務媒體的轉型，還是被平台收編？

近年來，公共服務媒體與串流媒體的競合關係，已成為英國媒體政策與文化討論中的重要節點。討論延伸至具結構性的問題：在高度平台化的媒體環境中，內容流通如何被重新安排，以及這種安排對文化影響力與公共性的長期影響。英國廣播公司（BBC）於 2026 年 1 月底宣布與 YouTube 建立策略合作，正好落在這一轉變的關鍵位置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。