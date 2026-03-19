川普罵完盟友不派艦後…日相高市成首位會晤者 日媒：壓力很大

日相高市早苗今天將與美國總統川普會面，時機正逢川普不滿盟友不派軍艦到荷莫茲海峽。日媒指出，這對於強調「挺川普」、試圖展現日美關係密切的高市而言，壓力相當大。

高市已經於台北時間今天上午抵達美國，預計稍晚與川普在白宮舉行領袖會談。

「日本經濟新聞」報導，這是川普去年10月訪問東京過後，雙方再度舉行領袖會談。而日本政府原本把這次訪問定位成加強雙方同盟關係的機會，並打算針對在東亞擴張軍備以及加強經濟施壓的中國，與美方達成共識。

不過，美國與以色列聯手攻擊伊朗之後，這場會談的焦點就轉移到中東情勢。

而且，川普最近要求包含日本在內的同盟國，派船艦護送油輪經過荷莫茲海峽，但多半遭到拒絕，也使川普最近抱怨連連。他17日在點名日本與韓國等國的情況下發文主張，美國在伊朗戰爭中「不再需要」軍事協助，並批評盟國犯下「愚蠢的錯誤」。

川普面對各國反應冷淡，也愈發焦躁。曾與川普談話過的聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，「從未聽過他如此憤怒」。

在這個時機點，高市昨晚啟程從東京羽田機場飛往美國首都華盛頓，展開上任後首趟訪美行程。而她也是川普向盟友等國求援之後，首名與川普會晤的同盟國領袖。報導指出，川普可能會在這場會談，要求日本具體回答如何在確保荷莫茲海峽安全方面展開合作。

高市出發前於首相公邸提到中東局勢時表示，「將根據日本的立場與想法充分討論」，同時也說「最重要的事情是讓事態儘早平息」。而日本根據現行法規，難以派出船艦到荷莫茲海峽，面臨艱難抉擇。

高市昨天在參議院預算委員會，被問及是否可望依據防衛省設置法以「調查與研究」的名義，派船艦到荷莫茲海峽，她表示，這要以停戰為前提。

她也說，「打算根據日本法律，做能做的事情，但不能做的事情就會好好表達做不到」。

儘管川普17日發文宣稱「不需要支援」，但是盟國多半不會照字面解讀。而白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）18日表示，川普仍計劃就海峽安全問題「持續與歐洲與阿拉伯地區的盟國協商」。

因此，「日本經濟新聞」推測，即便高市在訪美期間說明日本政府的立場，依然有可能被美方要求提供某種形式的合作。