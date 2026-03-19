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哥斯大黎加宣布與古巴斷交 哈瓦那批美國孤立政策

中央社／ 聖約瑟18日綜合外電報導
一名男子在聖荷西按下古巴大使館的門鈴。當天，哥斯大黎加總統羅德里戈·查維斯呼籲清除該地區的共產主義勢力。此前不久，哥斯大黎加政府關閉了古巴駐哈瓦那大使館，並要求古巴外交官撤離。 法新社
一名男子在聖荷西按下古巴大使館的門鈴。當天，哥斯大黎加總統羅德里戈·查維斯呼籲清除該地區的共產主義勢力。此前不久，哥斯大黎加政府關閉了古巴駐哈瓦那大使館，並要求古巴外交官撤離。 法新社

哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）今天表示，他不承認古巴政府的合法性，已下令關閉駐哈瓦那大使館；古巴則將此舉歸咎於美國施壓。

哥斯大黎加宣布關閉駐古巴哈瓦那（Havana）大使館，並要求古巴外交人員從哥斯大黎加首都聖約瑟（San Jose）撤出。

近日來美國總統川普（Donald Trump）直白表示，期待自己能「有榮幸以某種形式拿下古巴」。

查維斯在美方捐贈的毒品掃描站啟用儀式上表示：「由於古巴共產政權對當地人民不仁對待、壓迫以及糟糕的生活環境，哥斯大黎加不承認其合法性。」查維斯發表此言時，有美國大使在場。

他又說：「我們必須清除西半球的共產主義勢力。」

哥國外交部長安德雷（Arnoldo Andre）表示，古巴僅可在哥斯大黎加維持領事服務。

古巴外交部指出，昨天獲悉哥方要求古巴外交人員撤離，自4月1日起僅保留領事館人員。而哥國方面並未給出任何理由。

古巴外交部聲明說：「哥斯大黎加政府向來配合美國對抗古巴的政策，如今再次響應美國政府孤立古巴的新一輪攻勢。」

川普政府最近對古巴實施石油禁運，造成古巴大規模停電，讓家庭、醫院及企業的供電受影響。

哈瓦那 大使館 共產主義

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