美情報總監稱日對台灣問題有重大轉變 日本發言人否認

美國國家情報總監辦公室昨公布「美國情報社群年度威脅評估」，指日本首相高市早苗在國會「台灣有事」的發言，代表日本在台灣問題上有重大轉變。日本官房長官木原稔今表示，日本對「存亡危機」的判定標準沒有改變，「所謂出現重大轉變的說法不準確」。

這份報告分析，高市在2025年11月國會答詢中，曾表示台灣發生緊急事態可能構成存亡危機事態，「這對現任日本首相屬於重大轉變」。報告同時指出，中國目前沒有計畫在2027年前入侵台灣。

報告還提到，在高市發言之後，中國恢復禁口日本水產品等，警告「一旦緊張情勢升高，中國很可能進一步加強經濟施壓」。中國軍方與海警在沖繩縣尖閣諸島（我稱釣魚台列嶼）周邊活動可能更加頻繁，「將提高意外衝突與誤判風險，導致非預期的局勢升級」。

木原表示對「存亡危機」的判定標準沒有重大轉變。高市針對個人的發言多次說明，日本政府的立場沒有改變。

【中央社／東京19日綜合外電報導】

美國國家情報總監辦公室在最新報告中指出，日相高市早苗稱台灣有事可能構成日本存亡危機事態的言論，代表「日本現任首相立場的重大轉變」。而日本政府發言人今天就此反駁。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，美國國家情報總監辦公室（ODNI）在18日發布的年度威脅評估報告中說，高市早苗去年11月在日本國會的發言「在日本體制中具有份量，因為『存亡危機事態』這一詞彙，可能作為日本軍方採取行動的法律依據」。

高市去年11月在日本國會接受質詢時指出，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京當局認為這是在暗示可能以武力介入台灣海峽，為此震怒之外也向日方提出抗議。兩國的關係近期因此惡化。

報告指出，如果緊張情勢進一步升高，「北京可能升級採取額外的經濟脅迫措施」。

共同社報導，針對美國國家情報總監辦公室的最新報告提到高市涉台言論部分，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天上午在記者會主張，「日本政府的立場與過去一致，相關說法並不恰當」。

木原也重申，「如何的事態是否構成存亡危機事態，日本政府會依實際發生事態的個別具體狀況，綜合全部的資訊下判斷」。

高市已經於台北時間今天上午抵達美國首都華盛頓，準備與美國總統川普在白宮舉行領袖會談。