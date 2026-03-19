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自由護盾聯合演習結束 韓美：展現同盟力量

中央社／ 首爾19日專電

韓美聯合演習今天劃下句點，駐韓美軍表示，這次演習展現了韓美同盟的力量，可以作為整體戰力執行作戰任務；韓方則表示，透過這次演習持續推進了戰時作戰指揮權轉移的準備。

「自由護盾」（Freedom Shield，FS）聯合演習從9日進行至今天。韓美共同發布新聞稿表示，透過這次演習，韓美同盟不僅再次確認強而有力的聯合防衛態勢，也在陸、海、空、太空及網路等所有作戰領域，進一步強化聯合作戰能力。

今年韓美聯合演習將近期多起衝突中，歸納出的作戰經驗納入演習情境，以提升實戰性，同時著重檢驗聯合作戰準備態勢。這次演習也成為韓美依據既有協議，持續推進「以條件為基礎的戰時作戰指揮權轉移」準備契機。

這次演習期間，大規模野外機動訓練也在各地進行，由陸、海、空軍及海軍陸戰隊參與的訓練，重點在於實地強化韓美同盟軍的相互運用能力與戰術能力，並將指揮所演習與野外機動演習相互結合，集中提升在實際情況下能即時且壓倒性應對的作戰能力。

韓美軍方高層親自前往指揮所與訓練現場視察演習情況，聯合國軍司令部、韓美聯合軍司令部及駐韓美軍司令部司令布朗森（Xavier T. Brunson）表示，「2026年FS演習展現了我們同盟的力量，也證明我們能夠透過共同訓練與強化備戰態勢，作為一支整體戰力沒有空隙地執行作戰任務。」

布朗森也強調，「為了朝鮮半島與東北亞的和平與穩定，沒有其他同盟像我們這樣持續訓練，沒有任何事能取代訓練，對準備不足也沒有任何藉口。」

韓國聯合參謀本部議長陳永承表示，「此次2026年FS演習在準備戰時作戰指揮權移交的過程中，再次確認韓美為維護朝鮮半島和平與穩定的共同價值與目標，也使堅固的聯合防衛態勢與聯合作戰能力提升到新的層次。」

布朗森 演習 朝鮮半島

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