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喀布爾空襲後 巴基斯坦阿富汗宣布開齋節期間停火
本週稍早喀布爾致命空襲造成數百人死亡後，巴基斯坦與阿富汗今天宣布，在慶祝齋戒月結束期間停止戰鬥。
伊斯蘭馬巴德與喀布爾政府在各自聲明中表示，沙烏地阿拉伯、卡達與土耳其要求在開齋節期間停火，雙方均已同意。
自上月以來，跨境攻擊加劇。巴基斯坦指責塔利班當局庇護在其領土內發動攻擊的極端分子；阿富汗則否認此說法。
16日晚間，巴基斯坦戰機轟炸阿富汗首都喀布爾一處戒毒中心，促使外界再次呼籲立即停止攻擊並展開談判以結束流血衝突。
巴基斯坦資訊暨廣播部部長塔拉（Attaullah Tarar）表示，政府將從明天至23日暫停軍事行動，「出於善意並遵循伊斯蘭規範」。
塔拉表示：「若發生任何跨境攻擊、無人機攻擊或巴基斯坦境內的恐怖事件，（軍事）行動將立即恢復，且強度將更勝以往。」
塔利班（Taliban）發言人穆賈希德（ZabihullahMujahid）表示，保衛阿富汗是「民族與宗教義務」，國家將對任何侵略或威脅做出回應。
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