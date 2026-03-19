美情報機構：高市涉台言論為日方立場重大轉變

美國國家情報總監辦公室在最新報告中指出，日本領導人高市早苗稱台灣有事可能構成日本存亡危機事態的言論，代表「日本現任首相立場的重大轉變」。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，美國國家情報總監辦公室（ODNI）在今天發布的年度威脅評估報告中說，高市早苗去年11月在日本國會的發言「在日本體制中具有份量，因為『存亡危機事態』這一詞彙，可能作為日本軍方採取行動的法律依據」。

高市早苗的言論引發中國強烈反彈，中國視台灣為其他國家不得逾越的紅線。

報告指出，如果緊張情勢進一步升高，「北京可能升級採取額外的經濟脅迫措施」。

報告也警告，北京可能會加強在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島、中國稱釣魚島）周邊東海海域的軍事與其他活動，這將提高「發生意外或誤判導致情勢意外升級的風險」。

高市預定明天在白宮與美國總統川普會面。她先前已表示，她這番言論是「針對最壞情況」，與「政府先前的觀點一致」。

美國國家情報總監辦公室在報告中說，美國情報圈評估，「中國領導人目前並未計劃在2027年入侵台灣，也沒有達成統一的固定時間表」。

報告提到：「在2026年，北京可能會持續尋求在避免衝突的前提下，為最終促成與台灣統一創造條件。」

這份報告也說，中國人民解放軍在提升嚇阻或防止美國介入台灣相關衝突的能力方面，正取得「穩步但不均衡的進展」。