美否認「戴維森窗口」！國家情報總監：中國無意在2027年攻台

「2027共軍攻台」的說法，在過去5年於華府智庫與政界成為共識，然而這個北京向台灣動武時間的推論，卻被美國最高情報官員公開否定。美國國家情報總監（DNI）在官網發布一份關於全球威脅的年度報告。報告認為，中國大陸目前沒有在2027年攻打台灣的計畫。北京今年可能會繼續尋求在避免衝突的情況下，為最終與台灣統一創造條件。

2021年3月，時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）海軍上將，在參院軍事委員會作證時指出，中國大陸武力犯台的威脅可能在「未來6年內」（即2027年之前）發生。自此「戴維森窗口」（Davidson Window）成為華府軍政界共識，由於該年恰逢中共建軍100周年，也被許多軍事戰略專家視為習近平驗收軍改成果的關鍵節點。

報告寫道，中國持續在各領域快速現代化軍事力量，目標是在本世紀中葉達到「世界級」地位。這包「括建立一支能夠威懾並擾亂美國及盟軍在該地區的部隊，並在必要時發展以武力奪取台灣的能力。然而，中國很可能會尋求為最終和平統一與台灣創造條件，除非爆發衝突。」

不過報告也說，解放軍在持續發展軍事計畫和能力，以便在接到命令時使用武力實現統一；在任何試圖奪取台灣，並遏制以及必要時擊敗美國軍事干預的行動中，解放軍所具備的能力可能正在穩步但參差不齊地取得進展。

報告認為，中國大陸領導人目前沒有計劃在2027年攻打台灣，也沒有設定實現統一的具體時間表。

但報告也提到，北京公開堅稱，要實現2049年中共建政100周年「民族復興」的目標，就必須與台灣實現統一。因此，北京幾乎肯定會考慮多種因素來決定是否以及如何採取軍事手段實現統一，包括解放軍的戰備狀態、台灣的行動和政治局勢，以及美國是否會為台灣提供軍事干預。

報告還說，中國大陸官員認識到，對台灣進行兩棲登陸作戰將極其困難，且失敗風險極高，尤其是在美國介入的情況下。

報告評估，兩岸衝突可能會擾亂美國獲取對全球經濟至關重要的貿易和半導體技術的管道。如果美國介入，交通運輸部門可能會因中國的網路攻擊而遭受重大干擾。

報告研判，即使華盛頓沒有介入，美國和全球的經濟及安全利益也將面臨重大且代價高昂的後果，包括技術供應鏈中斷以及市場普遍的投資者恐慌。而一旦衝突升級為美國參與的持久戰爭，則將給美國、中國以及全球經濟帶來前所未有的損失。

另外在中日關係方面，報告認為，在日相高市早苗的「台灣有事」言論後，中國正採取多領域的強制施壓，這種施壓可能會在2026年持續加強，目的既在於懲罰日本，也在於威懾其他國家不要發表類似言論。

報告評估，中國大陸很可能還會加強在釣魚台周邊的軍事和海警活動以示不滿，並試探日本的反應。這些活動可能會增加發生意外或誤判的風險，從而導致局勢意外升級。