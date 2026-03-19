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台海開戰時間點有變？美情報揭露：中國無2027攻台計畫
路透報導，美國情報機構最新年度全球威脅報告指出，中國目前沒有計畫在2027年入侵台灣，且「若可能，傾向在不動用武力的情況下達成統一」，對台海局勢釋出相對審慎訊號。
美國國防部去年底曾評估，中國正準備在解放軍建軍百年的2027年具備「打贏台海戰爭」的能力，並持續完善必要時以「武力奪取」台灣的選項。
不過，美方此次評估指出，中國領導層「目前並未計畫在2027年發動入侵，也沒有設定統一的固定時程」。解放軍相關能力建設則呈現「穩定但不均」的進展。
美國川普多次淡化中國在台海衝突的風險，並稱中國領導人習近平曾告知，在川普任內不會攻擊台灣，但此一說法未獲北京證實。
報告重申，中國未放棄以武力統一台灣，但仍優先考慮非軍事手段；台灣則拒絕北京主權主張，強調未來應由台灣人民決定。
在區域層面，報告指出，中國正運用跨領域施壓手段，預計將持續至2026年，目的不僅是向日本施壓，更是為了警示其他國家不要對台海危機作出可能介入的表態。
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