快訊

警逮「拖吊蟑螂」6人…首腦「小崔」逃亡 北檢聲押禁見2業者、4交保

變天了！鋒面到水氣增加降溫 吳德榮：周五周六北東有雨

通膨壓力下…聯準會降息預期幾近落空！道瓊重挫768點「失守年線」

聽新聞
0:00 / 0:00

台海開戰時間點有變？美情報揭露：中國無2027攻台計畫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國情報機構最新年度全球威脅報告指出，中國目前沒有計畫在2027年入侵台灣。圖為中國解放軍戰機進行戰備演訓。美聯社
美國情報機構最新年度全球威脅報告指出，中國目前沒有計畫在2027年入侵台灣。圖為中國解放軍戰機進行戰備演訓。美聯社

路透報導，美國情報機構最新年度全球威脅報告指出，中國目前沒有計畫在2027年入侵台灣，且「若可能，傾向在不動用武力的情況下達成統一」，對台海局勢釋出相對審慎訊號。

美國國防部去年底曾評估，中國正準備在解放軍建軍百年的2027年具備「打贏台海戰爭」的能力，並持續完善必要時以「武力奪取」台灣的選項。

不過，美方此次評估指出，中國領導層「目前並未計畫在2027年發動入侵，也沒有設定統一的固定時程」。解放軍相關能力建設則呈現「穩定但不均」的進展。

美國川普多次淡化中國在台海衝突的風險，並稱中國領導人習近平曾告知，在川普任內不會攻擊台灣，但此一說法未獲北京證實。

報告重申，中國未放棄以武力統一台灣，但仍優先考慮非軍事手段；台灣則拒絕北京主權主張，強調未來應由台灣人民決定。

在區域層面，報告指出，中國正運用跨領域施壓手段，預計將持續至2026年，目的不僅是向日本施壓，更是為了警示其他國家不要對台海危機作出可能介入的表態。

川普 北京 習近平

延伸閱讀

美國情報社群年度威脅評估：中國沒有計畫在2027年犯台

美國情報圈評估：中國目前沒有打算2027年侵略台灣

川普訪問大陸後或將簽署對台軍售 陸國台辦「堅決反對」

林飛帆：台灣採和平靠實力戰略 讓軍事改變現狀代價高不可行

相關新聞

台海開戰時間點有變？美情報揭露：中國無2027攻台計畫

路透報導，美國情報機構最新年度全球威脅報告指出，中國目前沒有計畫在2027年入侵台灣，且「若可能，傾向在不動用武力的情況下達成統一」，對台海局勢釋出相對審慎訊號。

美情報社群年度威脅評估：中國憂高市早苗發言鼓勵台獨

美國國家情報總監辦公室18日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，報告評論說，中國憂心日本首相高市早苗去年做出的「台灣有事」發言恐鼓勵台灣的獨立運動。

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

要軍方合約卻拒AI自主殺敵 阿莫戴的奧本海默時刻

人工智慧正迅速進入軍事領域，但並非所有矽谷業者都願意配合。美國AI公司Anthropic創辦人達里歐．阿莫戴 （Dario Amodei）因拒絕讓公司的AI模型Claude參與完全自主致命武器系統，與美國國防部對簿公堂。五角大廈索性將Anthropic列為「供應鏈風險」，將其排除在軍工體系外。「大西洋月刊」以阿莫戴的「奧本海默時刻」（Oppenheimer Moment），精準描述科技理想主義者與權力現實之間的巨大落差。

接替戴高樂號！法國新一代航艦命名「自由法國」 預計2038年服役

法國總統馬克宏今天公布新一代航空母艦將被命名為「自由法國」（France libre）。這艘軍艦預計於2038年接替現役...

高市訪美面臨艱難考驗 美伊開戰後首個到訪盟友

日本首相高市早苗18日啟程出訪美國，19日將在華府與川普會面。這趟美國行堪稱高市接任日本首相五個月以來數一數二艱難的考驗。高市已預告，此行與川普的會面過程將「充滿困難」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。