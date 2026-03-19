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接替戴高樂號！法國新一代航艦命名「自由法國」 預計2038年服役

中央社／ 記者曾依璇巴黎18日專電
法國總統馬克宏在法國安德雷參觀了南特-安德雷海軍集團的建造工地，該工地正在建造法國下一代航空母艦。圖中展示的是名為「自由法蘭西號」的艦艇模型。 美聯社
法國總統馬克宏在法國安德雷參觀了南特-安德雷海軍集團的建造工地，該工地正在建造法國下一代航空母艦。圖中展示的是名為「自由法蘭西號」的艦艇模型。 美聯社

法國總統馬克宏今天公布新一代航空母艦將被命名為「自由法國」（France libre）。這艘軍艦預計於2038年接替現役的「戴高樂號」（Charles de Gaulle）。

馬克宏（Emmanuel Macron）下午前往南特市（Nantes）附近的海軍船舶集團（Naval Group）工業基地發表演說，公布新艦的名字。他說，「自由法國」象徵「立誓保持自由」，是向法國精神、為維護自由而抵抗的精神致敬。

在美國與以色列對伊朗發動攻擊之際，馬克宏也重申捍衛核嚇阻力及其相關投資的重要性，「一艘核動力航空母艦是我們嚇阻力中不可或缺的一環」。

他說，新艦長310公尺，排水量約8萬噸，配備2座核反應爐，噸位將是戴高樂號的1.8倍，耗資近100億歐元（約新台幣3670億元）。 戴高樂號於2001年起服役至今。

他表示，法國致力勸說歐洲國家投資在國防領域，且應優先選擇歐洲製造的產品，而非採購外國製造的現成產品，從而使歐洲在技術和能力上持續仰賴其他國家。

馬克宏也提到，新艦須具備適應性，能在服役期間搭載所有類型的飛機和無人機。

法國國防部在社群平台X透過影片表示，新艦將是歷來最複雜的軍事系統之一，它既是一座機動的海上飛機基地，也是一個軍事指揮中心，以及能在全球各地行動的海上航空部隊核心。

新艦將代表3項重大發展，包括戰機演進、作戰數位化和能源革命。

根據影片說明，在戰機演進方面，艦載機將於未來數十年出現巨大改變，戰機不再單獨作戰，而是在涵蓋戰鬥無人機和偵察無人機的聯合作戰系統中行動，新一代航艦必須要能操作各類飛行器。

在作戰數位化方面，未來軍事行動將仰賴資訊快速傳播、多項感測器整合及互聯系統之間的協調，因此以聯網數位平台的概念來構思新航艦。

在能源革命方面，法國選擇核動力推進來克服新艦所需的龐大電力。

馬克宏說：「少有國家能將如此強大的空中、海上和指揮綜合力量投射到數千公里之外。」法國期望藉著這項新艦計畫，維持其自主的海上力量。

法國總統馬克宏在法國安德雷參觀了南特-安德雷海軍集團的建造工地，該工地正在建造法國下一代航空母艦。圖中展示的是名為「自由法蘭西號」的艦艇模型。 美聯社
法國總統馬克宏在法國安德雷參觀了南特-安德雷海軍集團的建造工地，該工地正在建造法國下一代航空母艦。圖中展示的是名為「自由法蘭西號」的艦艇模型。 美聯社

以色列 航空母艦 馬克宏

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