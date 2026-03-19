快訊

Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

聽新聞
0:00 / 0:00

美情報社群年度威脅評估：中國憂高市早苗發言鼓勵台獨

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
日本首相高市早苗。（路透）
日本首相高市早苗。（路透）

美國國家情報總監辦公室18日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，報告評論說，中國憂心日本首相高市早苗去年做出的「台灣有事」發言恐鼓勵台灣的獨立運動。

日本首相高市早苗去年提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿。

「2026美國情報社群年度威脅評估」指出，高市早苗提到中國入侵台灣的情況，可能成為日本的「存亡危機事態」，升高中日之間的緊張情勢；報告認為說，高市早苗的發言於日本的體制中是有份量的，因為「存亡危機事態」的用詞，恐在2015年日本通過的安保法案之下，成為軍事授權的法源依據。

報告評論說，高市早苗的發言象徵在位日本首相在態度上的重大轉變，而中國則認為高市早苗的發言是升級情勢的發言，也違反1972年的「中日聯合聲明」和1978年締結的「中日和平友好條約」。

報告認為說，中國很有可能擔心高市早苗的說法會鼓勵台灣的獨立運動。

社群 集體自衛權 日本

延伸閱讀

日美擬推動原油共同儲備 高市早苗會見川普可望敲定

高市早苗訪美前先劃紅線 出動自衛隊面臨高法律門檻

中日關係緊張 北京國際電影節不辦「日本電影周」

中日關係惡化 北京國際電影節停辦「日本周」活動

相關新聞

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

白宮：中國同意川普北京行延期

美國白宮18日指出，中國已經同意推遲美國總統川普訪問北京的行程；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，白宮正努力訂出新的出訪日期。

美情報社群年度威脅評估：中國憂高市早苗發言鼓勵台獨

美國國家情報總監辦公室18日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，報告評論說，中國憂心日本首相高市早苗去年做出的「台灣有事」發言恐鼓勵台灣的獨立運動。

高市訪美面臨艱難考驗 美伊開戰後首個到訪盟友

日本首相高市早苗18日啟程出訪美國，19日將在華府與川普會面。這趟美國行堪稱高市接任日本首相五個月以來數一數二艱難的考驗。高市已預告，此行與川普的會面過程將「充滿困難」。

金融時報：美國總統紫禁城求助 刺眼

金融時報主編盧斯十七日在該報網站撰文指出，美國總統川普呼籲中國派艦前往中東護航。華府向北京求援，堪稱沒人能夠料到的「黑天鵝」時刻。任何一位美國總統前往紫禁城求助的畫面都太過刺眼。

川普對中貿易策略改變？美媒分析：轉為務實交易、追求巨額承諾

華爾街日報今天發文分析，美國總統川普對中國的貿易策略，已經從雙方貿易的「結構性改革」轉向為「務實交易」，進而追求「巨額承...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。