美情報社群年度威脅評估：中國憂高市早苗發言鼓勵台獨

美國國家情報總監辦公室18日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，報告評論說，中國憂心日本首相高市早苗去年做出的「台灣有事」發言恐鼓勵台灣的獨立運動。

日本首相高市早苗去年提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿。

「2026美國情報社群年度威脅評估」指出，高市早苗提到中國入侵台灣的情況，可能成為日本的「存亡危機事態」，升高中日之間的緊張情勢；報告認為說，高市早苗的發言於日本的體制中是有份量的，因為「存亡危機事態」的用詞，恐在2015年日本通過的安保法案之下，成為軍事授權的法源依據。

報告評論說，高市早苗的發言象徵在位日本首相在態度上的重大轉變，而中國則認為高市早苗的發言是升級情勢的發言，也違反1972年的「中日聯合聲明」和1978年締結的「中日和平友好條約」。

報告認為說，中國很有可能擔心高市早苗的說法會鼓勵台灣的獨立運動。