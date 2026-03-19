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白宮：中國同意川普北京行延期
美國白宮18日指出，中國已經同意推遲美國總統川普訪問北京的行程；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，白宮正努力訂出新的出訪日期。
川普原預定3月底出發訪問北京，擬與中國國家主席習近平見面，不過川普16日表示，出於美國正在打仗，他傾向留在美國國內，指美方已向中國請求延期約一個月的時間。
川普17日進一步說明延期的時間點，他原本說大約在5周之後，後來又改口說可能推遲5周到6周；白宮18日則指出，中方已經同意訪問改期。
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