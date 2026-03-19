聽新聞
0:00 / 0:00

金融時報：美國總統紫禁城求助 刺眼

聯合報／ 編譯周辰陽、莊瑞萌／綜合報導

金融時報主編盧斯十七日在該報網站撰文指出，美國總統川普呼籲中國派艦前往中東護航。華府向北京求援，堪稱沒人能夠料到的「黑天鵝」時刻。任何一位美國總統前往紫禁城求助的畫面都太過刺眼。

文章指出，在大國競爭時代，霸權國家竟邀請主要競爭對手，幫自己從全球最危險的火藥庫抽身。中國毫無出手動機，當對手正在犯錯為何要打斷他？

問題在於，中共國家主席習近平是否希望看到川普被逼入角落。中國大陸取得外交優勢是一回事；但要不要進一步測試川普是否真的那般瘋狂則是另一回事。對川普而言，波斯灣局勢愈糟，他愈可能冒更大的險。

從長期來看，習近平在中東穩定上的利害關係反而高於美國。這也是美國前總統拜登二○二三年讚許中國促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解的原因之一。但面對如今的中東，北京仍樂於當個旁觀者。

川普的盟友認為，川普已不再掌控戰爭主動權，伊朗若持續攻擊荷莫茲海峽油輪，會逼使川普升級戰事，甚至迫使美軍進行地面戰，演變成一場「無止盡的中東衝突」。

政治新聞網站POLITICO報導，一名接近白宮的人士指出，「我們在戰場上確實狠狠打擊伊朗，但某種程度上，他們現在掌握主導權。他們決定我們要介入多久，也決定我們是否必須派地面部隊」。

報導引述一名消息人士警告，若真派出地面部隊，將引發川普「美國優先」陣營的不安，川普支持率恐會崩跌。

然而，中國同樣害怕不穩定。川普二○二四年再度當選以來，一直敦促習近平舉行峰會，但中美兩國二○二五年四月爆發貿易戰，直到同年十月達成休戰，才為習近平邀請川普訪中鋪路。從習近平的角度來看，這場峰會目標在穩定美中關係。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗戰事攪動中美關係…紐時：川習會延後 北京或增談判籌碼

川普若派地面部隊赴伊朗 民調恐比尼克森25%還慘

如期訪中如「進紫禁城乞討」？FT：川普自陷困局 中國沒理由干預

川習峰會延期 美中按下暫停鍵

相關新聞

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

白宮：中國同意川普北京行延期

美國白宮18日指出，中國已經同意推遲美國總統川普訪問北京的行程；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，白宮正努力訂出新的出訪日期。

金融時報：美國總統紫禁城求助 刺眼

金融時報主編盧斯十七日在該報網站撰文指出，美國總統川普呼籲中國派艦前往中東護航。華府向北京求援，堪稱沒人能夠料到的「黑天鵝」時刻。任何一位美國總統前往紫禁城求助的畫面都太過刺眼。

川普對中貿易策略改變？美媒分析：轉為務實交易、追求巨額承諾

華爾街日報今天發文分析，美國總統川普對中國的貿易策略，已經從雙方貿易的「結構性改革」轉向為「務實交易」，進而追求「巨額承...

預謀推翻？外媒稱川普逼古巴總統下台 美國務卿魯比歐否認：騙子

有報導稱美國官員曾敦促古巴方面撤換總統狄亞士－卡奈，美國國務卿魯比歐今天否認這項說法

日本態度曖昧…原想在川習會前拉攏川普 高市訪白宮考驗美日關係

美國總統川普19日將在白宮會晤日本首相高市早苗，預料將藉機敦促日本派掃雷艦和海上部隊協助重啟荷莫茲海峽。紐約時報18日報導，高市過去幾個月與川普建立的友誼，將在這次首趟白宮行面臨重大考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。