北約前進陸軍今夏建軍 芬瑞挪聯手建極地防線

北約（NATO）在芬蘭成立的「前進陸軍部隊」（FLF）進展快速，芬蘭、瑞典與挪威等3國防長16日在「極寒回應26」演習基地聯合宣布，目標於今夏「北約安卡拉峰會（NATO Summit in Ankara）」前完成建軍。

中央社記者是亞洲唯一應邀採訪「極寒回應26」（Cold Response 26）演習的媒體。這項演習在芬蘭北部拉普蘭地區展開，挪威武裝部隊發言人奧拉夫森（Hanne Olafsen）表示，演習總參與人數來自14國、3.5萬名士兵。

3國防長在演習現場發表聯合聲明，確認FLF是北約第9支前進陸軍部隊，也是北方高緯度地區嚇阻與防衛態勢的重要環節。此次演習也納入北約北極防衛強化計畫「北極哨兵」（Arctic Sentry）。

雪地松林間，兩輛履帶裝甲車停在路旁，芬蘭、瑞典兩國防長在羅瓦耶爾維演訓區接受媒體提問。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）表示，瑞典與芬蘭攜手，加上其他12個盟國齊聚一堂，「是北約展現在北極地區備戰、防衛與積極存在決心的有力宣示」。他指出，此次演習具體操演部隊從瑞典大規模移防至芬蘭北部的行動能力，正是FLF 實際運作的核心要素，兩者相輔相成。

約松說，多國戰鬥群將以瑞典北部城市博登（Boden）為基地運作，部隊可輪調進入芬蘭，參與的盟國也都對此次演習做出相當貢獻。

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）指出，這次演習由設於米凱利（Mikkeli）的北約新設陸軍指揮部統籌，政治層級的協商也同步跟上。他說，英法義三國高層軍官都積極評估如何擴大參與。

英國、法國與義大利均派兵參與演習，冰島也已表達加入FLF的意願。哈卡寧表示，法、義兩國山地部隊雖擅長阿爾卑斯地形，此行卻是首度深入拉普蘭的密林、沼澤與凍湖地帶，「對他們的軍官和部隊而言是難得的實戰體驗」。演習同時也在訓練芬蘭接受國際馳援的能力，此次在拉普蘭境內部署約7500名士兵，逾半來自盟國。

被問及瑞典加入北約後、俄羅斯威脅是否有所變化，哈卡寧說，真正的分水嶺是4年前俄烏戰爭爆發，而非近一兩年的發展。在他看來，從強鄰在戰場的表現及持續擴軍的動向來看，這是歐洲必須正視的長期現實。他直言，對方慣用的手法是挑起衝突、短暫收手、再伺機而動，「我們必須做好準備，認清俄羅斯將會是長期威脅。」