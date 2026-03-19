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高市訪美面臨艱難考驗 美伊開戰後首個到訪盟友

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
日本首相高市早苗啟程出訪美國，19日將在華府與川普會面。（路透）
日本首相高市早苗啟程出訪美國，19日將在華府與川普會面。（路透）

日本首相高市早苗18日啟程出訪美國，19日將在華府與川普會面。這趟美國行堪稱高市接任日本首相五個月以來數一數二艱難的考驗。高市已預告，此行與川普的會面過程將「充滿困難」。

美國總統川普17日表示，預計五周或六周內訪中，白宮18日表示，北京方面已同意川習會延後，雙方正商討具體日期。

這是高市在日本眾議院選舉大勝後首次走訪華府，而日本也將成為美國攻擊伊朗後首個到訪白宮的盟友。日本媒體報導，高市和川普將在峰會上同意共同開發稀土、鋰和銅，日本企業三菱綜合材料及三井物產將參與這些計畫。另外，日本和美國預料也會就聯手開發人工智慧（AI）造船機器人達成協議。

然而，川普日前要求日本等盟國派遣軍艦，協助保護荷莫茲海峽，但幾乎都遭拒，川普很是不悅，17日已憤怒撤回這些要求，並在社群媒體上提及日本，宣稱美國「不需要任何人協助」。

因此，高市18日在日本國會表示，她已預料到這趟出訪將「充滿困難」，但會竭盡所能保護國家利益。當天稍早她也承諾，將藉由解釋法律給予日本政府的權限，處理軍艦議題。

已和日本合作數十年的美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）認為，川普可能施加「巨大壓力」，要求高市對美國攻擊伊朗的行動做出軍事承諾。坎伯說：「總統會希望聚焦於日本對戰爭的貢獻…他想要具體資源，如果日本講得很籠統，他會不高興…我認為烏克蘭總統澤倫斯基時刻重演的可能性不存在，但可能擦出一些火花。」

截至目前，高市一直避免表態支持美國和以色列與伊朗的戰爭，考量之一是日本依賴中東石油，這場戰爭可能帶來深遠經濟影響。日本憲法對在海外部署軍隊設下嚴格限制，也讓高市難以同意派遣海軍前往爆發衝突的地區。

學者認為，目前關鍵在於荷莫茲海峽情勢是否對日本構成「生存威脅」。佳能全球戰略研究所特別顧問宮家邦彥說：「高市不會完全否定介入的構想，但目前美國行動亂無章法，日本無法加入…沒有任何盟友會加入，因為永遠不知道川普接下來會做什麼。」

以色列 社群媒體 人工智慧

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