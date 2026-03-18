應對中國大陸威脅 紐前官員：威靈頓須加強與澳、日合作

前紐西蘭外交暨貿易部官員史提夫向中央社表示，隨著中國日益展現強硬侵略性行為，再加上美國對外政策充滿不確定性，紐西蘭必須趕緊加強與澳洲和日本軍事合作。

前紐西蘭外交暨貿易部（Ministry of Foreign Affairsand Trade）官員、目前任教於捷克蒙德爾大學（Mendel University）的史提夫（Reuben Steff）透過電子郵件回應中央社提問時表示，紐、澳、日進一步加強軍事合作，已經是迫在眉睫的事情。

史提夫解釋，紐、澳、日軍事合作以便加強防範中國的概念，是指三個志同道合的民主國家試圖更緊密地合作，互相補充彼此的脆弱之處，進而更有能力維護日本前首相安倍晉三所提出的「自由開放的印太地區」（FOIP）的區域秩序，而非僅僅被動地依賴美國作為單一主導的力量。

史提夫強調，紐、澳、日軍事合作和擺脫依賴美國作為單一主導的力量，絕非意味著假設美國放棄印太地區；他相信，不論拜登（Joe Biden）政府還是現任川普（Donald Trump）政府，均將中國視為首要挑戰；儘管川普總統的決策難以預測，但這一點始終未變。

史提夫提到，澳、日軍事合作本來就十分緊密，例如日本已經被納入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）第二支柱（Pillar II）項目和活動；對此，紐西蘭必須加緊趕上與澳、日的合作步伐，尤其是紐西蘭需要爭取被納入AUKUS第二支柱當中。

史提夫指出，紐西蘭致力參與AUKUS第二支柱，並且已經與AUKUS合作夥伴進行磋商。他相信，紐西蘭已經比以往更接近被納入AUKUS第二支柱的目標；而且，紐西蘭擁有多家前景看好的科技公司，可以做出貢獻，同時紐西蘭國防軍也日益積極採用新興關鍵技術。

史提夫建議，紐西蘭需要製定一套完善的國家戰略，以便讓軍方和民間合作打造出足以推動創新、提升生產、培養勞動力技能的軍事技術夥伴關係。

史提夫坦承，紐西蘭目前遭遇人才流失的問題，恐怕會耽誤該國的科技發展；故此，紐西蘭必須提高自身對人才的吸引力，此外還要設法吸引和留住技術移民；還有，也應設法喚起人們的民族自豪感，讓紐西蘭人明白到國家的實力和主權的重要性。

另外，澳洲「羅伊國際政策研究院」（LowyInstitute）網站16日刊登一篇史提夫的評論文章，標題為「澳、日、紐應加倍合作」（Australia, Japan andNew Zealand should double down on collaboration）。文中指出，為了更有效地應對中國威脅，紐西蘭應該要爭取和澳、日建立三邊協防架構。