快訊

蕭淑慎老公涉性侵遭判4年10月 不服判決將提上訴強調「多案不起訴」

夜襲德黑蘭！以色列宣布再度成功斬首 除掉伊朗情報部長

日職／徐若熙熱身賽初登板 對中日先發5.2局失1分飆7K

應對中國大陸威脅 紐前官員：威靈頓須加強與澳、日合作

中央社／ 雪梨18日專電

紐西蘭外交暨貿易部官員史提夫向中央社表示，隨著中國日益展現強硬侵略性行為，再加上美國對外政策充滿不確定性，紐西蘭必須趕緊加強與澳洲日本軍事合作。

前紐西蘭外交暨貿易部（Ministry of Foreign Affairsand Trade）官員、目前任教於捷克蒙德爾大學（Mendel University）的史提夫（Reuben Steff）透過電子郵件回應中央社提問時表示，紐、澳、日進一步加強軍事合作，已經是迫在眉睫的事情。

史提夫解釋，紐、澳、日軍事合作以便加強防範中國的概念，是指三個志同道合的民主國家試圖更緊密地合作，互相補充彼此的脆弱之處，進而更有能力維護日本前首相安倍晉三所提出的「自由開放的印太地區」（FOIP）的區域秩序，而非僅僅被動地依賴美國作為單一主導的力量。

史提夫強調，紐、澳、日軍事合作和擺脫依賴美國作為單一主導的力量，絕非意味著假設美國放棄印太地區；他相信，不論拜登（Joe Biden）政府還是現任川普（Donald Trump）政府，均將中國視為首要挑戰；儘管川普總統的決策難以預測，但這一點始終未變。

史提夫提到，澳、日軍事合作本來就十分緊密，例如日本已經被納入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）第二支柱（Pillar II）項目和活動；對此，紐西蘭必須加緊趕上與澳、日的合作步伐，尤其是紐西蘭需要爭取被納入AUKUS第二支柱當中。

史提夫指出，紐西蘭致力參與AUKUS第二支柱，並且已經與AUKUS合作夥伴進行磋商。他相信，紐西蘭已經比以往更接近被納入AUKUS第二支柱的目標；而且，紐西蘭擁有多家前景看好的科技公司，可以做出貢獻，同時紐西蘭國防軍也日益積極採用新興關鍵技術。

史提夫建議，紐西蘭需要製定一套完善的國家戰略，以便讓軍方和民間合作打造出足以推動創新、提升生產、培養勞動力技能的軍事技術夥伴關係。

史提夫坦承，紐西蘭目前遭遇人才流失的問題，恐怕會耽誤該國的科技發展；故此，紐西蘭必須提高自身對人才的吸引力，此外還要設法吸引和留住技術移民；還有，也應設法喚起人們的民族自豪感，讓紐西蘭人明白到國家的實力和主權的重要性。

另外，澳洲「羅伊國際政策研究院」（LowyInstitute）網站16日刊登一篇史提夫的評論文章，標題為「澳、日、紐應加倍合作」（Australia, Japan andNew Zealand should double down on collaboration）。文中指出，為了更有效地應對中國威脅，紐西蘭應該要爭取和澳、日建立三邊協防架構。

日本 美國 澳洲 紐西蘭 AUKUS 大陸

延伸閱讀

賴總統上任迄今 外交部已接待美37名國會議員來訪…展現強勁挺台

澳紐雙部長會議支持台海和平穩定 外交部歡迎

澳洲未建飛彈防禦系統 前情報官：須正視中國威脅

美4盟國聯合民調：對川普反感、認為中國比美國更可靠

相關新聞

日本態度曖昧…原想在川習會前拉攏川普 高市訪白宮考驗美日關係

美國總統川普19日將在白宮會晤日本首相高市早苗，預料將藉機敦促日本派掃雷艦和海上部隊協助重啟荷莫茲海峽。紐約時報18日報導，高市過去幾個月與川普建立的友誼，將在這次首趟白宮行面臨重大考驗。

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

電子入境卡標「中國台灣」…我下通牒「月底將反制」 南韓外交部回應

針對韓國電子入境卡將台灣列為CHINA（TAIWAN），台灣外交部今天要求韓方在31日前回應，對此韓國外交部回應中央社，...

川普對中貿易策略改變？美媒分析：轉為務實交易、追求巨額承諾

華爾街日報今天發文分析，美國總統川普對中國的貿易策略，已經從雙方貿易的「結構性改革」轉向為「務實交易」，進而追求「巨額承...

預謀推翻？外媒稱川普逼古巴總統下台 美國務卿魯比歐否認：騙子

有報導稱美國官員曾敦促古巴方面撤換總統狄亞士－卡奈，美國國務卿魯比歐今天否認這項說法

伊朗戰事攪動中美關係…紐時：川習會延後 北京或增談判籌碼

伊朗戰事升溫衝擊中美關係。美國總統川普日前要求大陸派遣軍艦前往荷莫茲海峽護航，導致原定本月底舉行的川習會面臨延後，也引發外界關注峰會推遲對中美而言可能造成的效應。《紐約時報》17日引述學者分析稱，戰事持續意味華盛頓面臨的壓力增加，北京在談判中或將擁有更多籌碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。