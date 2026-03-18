泰憲法法院受理大選無效請願 選委會須說明選票爭議

泰國憲法法院受理一項關於2月國會選舉無效的請願，這項請願要求法院裁定，2月8日的泰國大選中，選票使用條碼和QRCode是否違反憲法。法院已指示相關機構，包括選委會在內，必須在15天內就相關指控提出說明。

曼谷郵報（Bangkok Post）等泰媒報導，由9名法官組成的憲法法院今天以6票對3票，決定受理監察專員提交的請願。

泰國監察專員13日向憲法法院提出申請，要求裁定2月大選中，選票使用條碼和QR Code是否違反憲法。此前有多項投訴指出，這個系統可能導致選民身分和投票意向曝光，破壞投票的保密性。

法院已指示相關機構，包括選舉委員會在內，須在15天內對指控提出書面回應，不過並未提及其他命令，這意味著新一屆國會將於19日如期舉行總理選舉。

泰媒報導指出，若法院未來裁定投票保密性受影響，則可能導致2月8日的選舉結果無效，而需重新舉行選舉，這將耗費納稅人至少70億泰銖（約新台幣68億元）。

泰國現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）在2月的大選中取得決定性勝利，他計劃與為泰黨（Pheu Thai）等其他政黨組成聯合政府。