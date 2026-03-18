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川普對中貿易策略改變？美媒分析：轉為務實交易、追求巨額承諾

中央社／ 台北18日電
美國總統川普。圖／法新社
美國總統川普。圖／法新社

華爾街日報今天發文分析，美國總統川普對中國的貿易策略，已經從雙方貿易的「結構性改革」轉向為「務實交易」，進而追求「巨額承諾」。令人警覺的是，由採購訂單和投資支票所取代貿易結構性改革的同時，地緣政治格局也正在悄然改變。

這篇以「川普對中貿易策略已轉向務實交易」為題的文章提到，許多人直指，川普（Donald Trump）近來針對中國更側重「表面上的勝利」，對「巨額承諾」的追求似乎已正式取代「結構性改革」的訴求，成為衡量成功的終極標準。

文章直指，在川普第1個任期內，華盛頓與北京之間的貿易談判常常像是一場經濟模式之間的「生死對抗」；但進入第2個任期，雙方近期的談判更像是在「維持一種脆弱的現狀」。也就是從強力推動貿易結構性改革的時代，轉為看似「休戰管理」的階段。

這篇文章認為，美中雙方似乎都已疲憊地接受了一個現實：美國的施壓無法瓦解中國由國家主導的經濟模式，因此，美國的目標已從「推動轉型」，轉向了單純的「交易式遏制」。

前美國助理貿易代表巴哈爾（Daniel Bahar）表示，像是近期展開的301調查，與其說是推動美中貿易結構性改革的重錘，不如說更像一個「僅僅為了將關稅恢復到原先水準」的法律工具。

巴哈爾說，他不認為這次的301調查是表明美國對中國升級對抗的訊號，而是在「不打破休戰局面」的前提下，恢復到原來的狀態。

文章說，新的301調查主要目標，是恢復不久前被美國最高法院取消原有（對等）關稅的裁決，實質上是為川普政府提供了必要的法律授權，以便將關稅水準恢復到中國在先前休戰期間「已經習慣的水準」。

華府智庫「燈塔政策顧問」（Beacon PolicyAdvisors）的分析也認為，即將到來的「川習會」將優先考慮穩定，而非取得突破。美國目前追求的並非直指中國經濟根源問題的協議，而是尋求延長2025年底達成的貿易休戰協議，包括雙方暫停進一步推出科技出口管制和關鍵礦產限制措施。

文章提到，許多人表示，川普近來對中國更側重「表面上的勝利」，要中國增加對波音（Boeing）飛機、美國大豆乃至石油、天然氣的採購。2026年，「巨額承諾」似乎已正式取代「結構性改革」，成為衡量成功的終極標準。

美國一些對中國持懷疑態度者擔憂，如果中國政府開出1兆美元級別的投資承諾，美國可能會為了表面上的歷史性勝利而犧牲監管護欄。同時，中方除了關稅減免與獲取高端半導體的管道外，預料還將推動美方在反台獨問題上採取更積極立場。

文章最後直指，上述轉變令人警覺到，美中經濟戰原本定義的結構性改革，如今可能會被採購訂單和投資支票所取代。與此同時，地緣政治格局正在腳下悄然改變。

美國 川普 美中關係 地緣政治 貿易談判

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