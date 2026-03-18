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日本態度曖昧…原想在川習會前拉攏川普 高市訪白宮考驗美日關係

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）去年10月28日與日本首相高市早苗（右）一同造訪橫須賀基地。路透
美國總統川普（左）去年10月28日與日本首相高市早苗（右）一同造訪橫須賀基地。路透

美國總統川普19日將在白宮會晤日本首相高市早苗，預料將藉機敦促日本派掃雷艦和海上部隊協助重啟荷莫茲海峽。紐約時報18日報導，高市過去幾個月與川普建立的友誼，將在這次首趟白宮行面臨重大考驗。

這次「川高會」原應是一次美日友好關係升級的契機。日本官員此前希望，高市能在會中說服川普，避免與中國大陸國家主席習近平達成可能危及區域盟友安全的全面協議。日本也亟欲強調其在投資美國，以及減少對中國稀土金屬依賴上的共同努力。

但川普已暗示日本因美方多年安全援助虧欠華府，且日本大幅仰賴中東石油，加強施壓要求日方採取行動，這些訴求令高市身陷艱難處境。高市受到和平憲法限制，而日媒朝日新聞近期民調顯示，僅9%日本人支持美國和以色列對伊朗的攻擊，她此次訪美面臨棘手任務，必須在白宮這個高壓環境下，既表達支持川普，又要避免捲入戰爭。

美國智庫「美國企業研究所」資深研究員古柏說，這次川高會本應相當簡單直接，如今局面難以預料且沒明確答案，恰是日方所不樂見。

美國是日本主要盟友，高市希望川普協助抗衡中國在亞洲日增的軍事和經濟影響力。儘管歐洲盟友公開表態想與伊朗衝突保持距離，但高市的態度較為曖昧。

高市16日說，任何海上安全行動「在法律上都將極困難」，但表示正持續檢視日本能獨立採取的措施，以及在法律架構內能採取哪些作為。此外，高市一直避談美以攻擊伊朗的合法性。

川普似乎看上日本的先進掃雷艦隊。日本曾在1991年將這些船艦部署到波斯灣，是二戰結束後自衛隊首次海外任務，但那是在美國為首的多國聯軍將伊拉克軍隊逐出科威特、結束波灣戰爭後。

2019年在川普第一任內，中東發生一連串油輪遇襲事件，川普施壓日本更積極維護中東利益。日本的回應是派海上自衛隊巡邏航道並收集情報，但避開荷莫茲海峽，似乎是考量到與伊朗的關係。

分析家說，鑒於戰爭可能損害日本經濟和社會，高市將評估川普對伊朗戰爭的時間表和戰略。日本擔心，若美國繼續將軍艦、飛彈和防空系統從亞洲調往中東，可能會影響日方安全。

華府智庫蘭德公司的日本問題專家霍農說，高市面臨的一大挑戰是必須臨場回應川普要求；若高市會晤川普時說，伊朗戰爭是日方一大擔憂，而川普詢問日本打算怎麼做，這時真不知道日本該怎麼回答。

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